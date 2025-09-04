Најновиот филм на тунискиот режисер Каутер Бен Ханија, „Гласот на Хинд Раџаб“, премиерно беше прикажан на 82-от Меѓународен филмски фестивал во Венеција вчера и доби огромни овации од публиката.

Проекцијата ја воодушеви публиката, која со овации стоеше на нозе повеќе од 22 минути.

Извршните продуценти Хоакин Феникс и Руни Мара беа на нозе за да им честитаат на режисерите и актерите, кои кренаа слика од Хинд за време на овациите.

Филмот ги раскажува настаните од 29 јануари 2024 година, кога 5-годишното девојче било единственото преживеано во автомобилот погоден од израелските сили додека со нејзиното семејство се обидувале да избегаат во Газа.

За време на нападот, Хинд очајнички се јавила кај волонтерите на Црвената полумесечина, молејќи за помош. Волонтерите се обиделе да одржат контакт и да повикаат брза помош, но и возилото и девојчето биле погодени од израелска ракета пред да пристигне помошта.