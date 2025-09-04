Најновиот филм на тунискиот режисер Каутер Бен Ханија, „Гласот на Хинд Раџаб“, премиерно беше прикажан на 82-от Меѓународен филмски фестивал во Венеција вчера и доби огромни овации од публиката.
Проекцијата ја воодушеви публиката, која со овации стоеше на нозе повеќе од 22 минути.
Извршните продуценти Хоакин Феникс и Руни Мара беа на нозе за да им честитаат на режисерите и актерите, кои кренаа слика од Хинд за време на овациите.
Филмот ги раскажува настаните од 29 јануари 2024 година, кога 5-годишното девојче било единственото преживеано во автомобилот погоден од израелските сили додека со нејзиното семејство се обидувале да избегаат во Газа.
За време на нападот, Хинд очајнички се јавила кај волонтерите на Црвената полумесечина, молејќи за помош. Волонтерите се обиделе да одржат контакт и да повикаат брза помош, но и возилото и девојчето биле погодени од израелска ракета пред да пристигне помошта.
Зборувајќи по проекцијата, Бен Ханија рече:
„Мораше да се направи ваков филм бидејќи премногу често вестите нè потсетуваат на факти што ги забораваме, а понекогаш ни покажуваат свет на кој му е одземена моќта да зборува. Гласот на ова петгодишно девојче, Хинд, во крајна линија е гласот на Газа што бара помош.“
Филмот има за цел да го пренесе гласот на Хинд и страдањето на Газа на големото платно, потсетувајќи ја публиката на трагедијата.
Филмот, кој се натпреварува за Златен лав, главната награда на фестивалот во Венеција, една од најпрестижните награди во светската кинематографија, ги трогна и публиката и критичарите за време на својата премиера, предизвикувајќи големи емотивни реакции.
Проекцијата привлече голем број поддржувачи од висок профил, вклучувајќи ги Бред Пит, Алфонсо Куарон и Џонатан Глејзер.