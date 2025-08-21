Африка има сè што е потребно за да стане „обновлива енергетска суперсила“, изјави генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, повикувајќи на поголеми инвестиции во зелена енергија на целиот континент богат со ресурси.

Гутереш се обрати на тридневната конференција за развој во Јапонија, на која присуствуваат африкански лидери, каде што Токио се нуди како алтернатива на Кина, додека африканските земји се мачат од долговна криза, влошена од намалувањето на западната помош, конфликтите и климатските промени.

„Мора да мобилизираме финансии и технологија, така што природното богатство на Африка ќе им користи на Африканците, мора да изградиме просперитетна база за обновливи извори на енергија и производство низ целиот континент“, рече Гутереш на Меѓународната конференција за развој на Африка во Токио (ТИЦАД).

„Зелената енергија во Африка ги намалува трошоците за енергија, ги диверзифицира синџирите на снабдување и ја забрзува декарбонизацијата за сите.“

Кина инвестираше многу во Африка во изминатата деценија, при што нејзините компании таму потпишуваа договори вредни стотици милијарди долари за финансирање на бродски пристаништа, железници, патишта и други проекти во рамките на глобалната инфраструктурна иницијатива „Еден појас, еден пат“ на Пекинг.

Но, новото кредитирање пресушува, а земјите во развој се борат со „плима и бран“ на долгови кон Кина и кон меѓународните приватни кредитори, соопшти во мај Институтот Лоуи, австралиски тинк-тенк.

Африканските земји, исто така, се соочија со намалување на западната помош, особено поради распуштањето на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) од страна на претседателот Доналд Трамп.

Гутереш предупреди во својот говор во јапонскиот пристанишен град Јокохама дека „долгот не смее да го удави развојот“ и дека на Африка ѝ е потребно зголемено концесиско финансирање и поголем капацитет за кредитирање од мултилатералните банки за развој.