По неколку недели ветување дека ќе испрати војници на Националната гарда за борба против криминалот во Чикаго, администрацијата на Трамп објави дека започнала операција во Илиноис со цел да се идентификуваат закоравени криминалци меѓу нелегалните имигранти.
Министерството за внатрешна безбедност соопшти дека Службата за имиграција и царина спроведува „Операција Мидвеј Блиц“, но не даде детали за нејзиниот обем или карактеристики.
Останува да се види дали претседателот Доналд Трамп ќе испрати војници на Националната гарда во Чикаго за да ѝ помогнат на Службата за имиграција и царина и на другите федерални сили, како што направи во Лос Анџелес и во округот Колумбија.
Гувернерот на Илиноис, Џ.Б. Прицкер, и градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, двајцата демократи, изјавија дека не добиле официјално известување од федералните власти за никаква операција, која ја нарекоа политичка претстава наменета за заплашување.
Трамп ја засили реториката за зголемување на присуството на федералните сили за спроведување на законот и Националната гарда во градовите и државите предводени од демократите, велејќи дека мора да ги користи претседателските овластувања за борба против криминалот, дури и кога локалните власти известуваат за пад на убиствата и другите кривични дела.
Министерството за внатрешна безбедност соопшти дека најновата операција на Службата за имиграција и царина била неопходна поради градските и државните закони што ја ограничуваат соработката со федералните имиграциски власти.
Помошничката секретарка за внатрешна безбедност, Триша Меклафлин, изјави дека операцијата била насочена кон осудени членови на банди, силувачи, киднапери и трговци со дрога, кои таа ги нарече „најлоши од најлошите криминалци меѓу нелегалните имигранти во Чикаго“.
Во соопштението се наведуваат 11 случаи на имигранти во САД кои нелегално престојувале, повеќето од нив од Мексико и Венецуела, за кои одделот објави дека биле уапсени или осудени за сериозни кривични дела и ослободени од локалните затвори, наместо да бидат предадени на федералните имиграциски власти.
Службеничката на градскиот совет, Џејлу Гутиерез, која го претставува претежно латиноамериканскиот 14-ти округ на југозападната страна на Чикаго, изјави дека најмалку пет члена на нејзината единица биле уапсени во она што таа го нарече „федерален напад“.
Меѓу уапсените, рече Гутиерез, била и цвеќарка која била приведена додека била на работа, а други биле уапсени додека чекале автобус или оделе по улицата.
„Никогаш не стануваше збор за апсење на најлошите од најлошите, туку за тероризирање на нашите заедници“, изјави Гутиерез, кој е имигрант од Мексико, на прес-конференција.