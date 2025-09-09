По неколку недели ветување дека ќе испрати војници на Националната гарда за борба против криминалот во Чикаго, администрацијата на Трамп објави дека започнала операција во Илиноис со цел да се идентификуваат закоравени криминалци меѓу нелегалните имигранти.

Министерството за внатрешна безбедност соопшти дека Службата за имиграција и царина спроведува „Операција Мидвеј Блиц“, но не даде детали за нејзиниот обем или карактеристики.

Останува да се види дали претседателот Доналд Трамп ќе испрати војници на Националната гарда во Чикаго за да ѝ помогнат на Службата за имиграција и царина и на другите федерални сили, како што направи во Лос Анџелес и во округот Колумбија.

Гувернерот на Илиноис, Џ.Б. Прицкер, и градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, двајцата демократи, изјавија дека не добиле официјално известување од федералните власти за никаква операција, која ја нарекоа политичка претстава наменета за заплашување.

Трамп ја засили реториката за зголемување на присуството на федералните сили за спроведување на законот и Националната гарда во градовите и државите предводени од демократите, велејќи дека мора да ги користи претседателските овластувања за борба против криминалот, дури и кога локалните власти известуваат за пад на убиствата и другите кривични дела.

Министерството за внатрешна безбедност соопшти дека најновата операција на Службата за имиграција и царина била неопходна поради градските и државните закони што ја ограничуваат соработката со федералните имиграциски власти.