Венецуелскиот претседател Николас Мадуро денес изјави дека распоредувањето на американската војска во Карибите е „глобален срам“.

Тој предупреди за „сериозноста на присуството на нуклеарна подморница насочена кон мирно население“.

„Иако американската влада може да верува дека Венецуела ќе трепери од страв, венецуелскиот народ ќе биде исполнет само со негодување, гнев, национализам и патриотизам“, рече Мадуро во интервју за државната телевизија.

Тој повтори дека земјата ќе одговори на заканите и дека ќе го гарантира мирот и безбедноста на нацијата.

Мадуро го критикуваше терминот што го користат медиумите и меѓународните агенции за да ја опишат ситуацијата, тврдејќи дека изрази како „зголемување на тензиите“ се еуфемизми што „се стремат да ја нормализираат агресијата на Голијат против Давид, сила против мирна земја“.

„Ова не е тензија меѓу две земји, ова е агресија. Никој никогаш нема да ја понижи Венецуела, нема да дозволиме никому да се поклони пред империјата на грингоси. Ќе се бориме и ќе го браниме мирот со сета наша сила“, рече тој.

Тој ја нарече американската влада „кралеви на лажните вести“, обвинувајќи ја дека се потпира на кампања за дезинформации за да го „оправда она што не може да се оправда“ против Венецуела. Мадуро нагласи дека оваа воена ескалација е неоснована и дел од стратегијата за „промена на режимот“ за наметнување влада што ѝ служи на американската олигархија.