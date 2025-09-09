Руските сили го бомбардираа селото Јарова во регионот Донецк во Украина, а во нападот загинаа повеќе од 20 лица, објави денес украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Во објава на Телеграм, тој изјави дека руските сили извршиле „брутален напад со авиони директно врз цивили во моментот кога селаните биле собрани за исплата на пензии“, пренесува Укринформ.

Зеленски изрази сочувство до роднините и пријателите на починатите.