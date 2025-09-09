Руските сили го бомбардираа селото Јарова во регионот Донецк во Украина, а во нападот загинаа повеќе од 20 лица, објави денес украинскиот претседател Володимир Зеленски.
Во објава на Телеграм, тој изјави дека руските сили извршиле „брутален напад со авиони директно врз цивили во моментот кога селаните биле собрани за исплата на пензии“, пренесува Укринформ.
Зеленски изрази сочувство до роднините и пријателите на починатите.
Според него, ваквите напади од страна на Русија не треба да останат незабележани од светот.
„Русите продолжуваат да уништуваат животи, но избегнуваат нови силни санкции, нови силни удари. Светот не смее да молчи. Светот не смее да остане неактивен. САД мора да одговорат. Европа мора да одговори. Г20 мора да одговори. Мора да се преземат силни акции за Русија да престане да носи смрт“, рече Зеленски.