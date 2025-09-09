Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во понеделник оствари телефонски разговор со својот саудиски колега Фајсал бин Фархан Ал Сауд, со кого разговараа за билатералните односи и регионалниот развој, соопшти Кремљ.

Двајцата министри ја нагласија важноста од одржување силен политички дијалог меѓу нивните земји, ветувајќи дека ќе ја засилат работата во трговијата, инвестициите и културната соработка.