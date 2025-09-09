Надзорниот комитет на Претставничкиот дом на САД во понеделникот прими голем број документи од имотот на Џефри Епштајн, вклучувајќи ја и таканаречената „роденденска книга“ која наводно содржи писмо од претседателот Доналд Трамп од 2003 година.

„Еве го: Ја добивме роденденската честитка од Трамп до Џефри Епштајн за која претседателот тврдеше дека не постои“, објави демократското малцинство во Надзорниот комитет на социјалната мрежа X, прикачувајќи фотографија од наводното писмо напишано во цртеж на голо женско тело и потпишано со „Доналд“.

Во објавата се нагласува дека Трамп зборувал за „прекрасна тајна што двајцата ја споделиле“, со повик за објавување на сите досиеја: „Што крие? Објавете ги документите!“

Конгресменот Роберт Гарсија, највисокиот демократ во комитетот, потврди дека ја добиле „роденденската книга на Епштајн и дополнителни документи од неговиот имот“, објавувајќи повеќе информации.

Објавувањето на документите доаѓа во време на двопартиски напори во Конгресот да се објават сите федерални досиеја поврзани со Епштајн, финансиерот кој почина во федерален притвор во 2019 година додека чекаше судење за обвиненија за трговија со луѓе.

Претставниците Томас Маси и Ро Кана презентираа закон, со кој ќе се обврзе Министерството за правда да објавува документи и поднесоа барање до Претставничкиот дом да се изјасни за транспарентноста.