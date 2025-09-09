Десет лица загинаа, а 61 други се повредени кога товарен воз се судри со двокатен патнички автобус во централно Мексико во понеделник, соопштија властите.

Несреќата се случила во градот Атлакомулко во државата Мексико, во добро позната индустриска зона, кога возачот на автобусот се обидел да го претекне возот на премин, што довело до катастрофалниот удар.

Сообраќајната несреќа е една од најтешките што се случиле додека земјата го развива својот железнички систем.

„За жал, овој настан резултираше со повеќекратни човечки загуби, што длабоко ја растажува нашата заедница“, се вели во соопштението од градското собрание.

Канцеларијата на државниот обвинител започна истрага за несреќата, известувајќи дека седум жени и тројца мажи биле прогласени за мртви на местото на настанот.

Снимките од местото открија дека двокатниот автобус, заглавен во густ сообраќај, се обидел да ги премине железничките пруги за да го избегне метежот.