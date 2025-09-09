Десет лица загинаа, а 61 други се повредени кога товарен воз се судри со двокатен патнички автобус во централно Мексико во понеделник, соопштија властите.
Несреќата се случила во градот Атлакомулко во државата Мексико, во добро позната индустриска зона, кога возачот на автобусот се обидел да го претекне возот на премин, што довело до катастрофалниот удар.
Сообраќајната несреќа е една од најтешките што се случиле додека земјата го развива својот железнички систем.
„За жал, овој настан резултираше со повеќекратни човечки загуби, што длабоко ја растажува нашата заедница“, се вели во соопштението од градското собрание.
Канцеларијата на државниот обвинител започна истрага за несреќата, известувајќи дека седум жени и тројца мажи биле прогласени за мртви на местото на настанот.
Снимките од местото открија дека двокатниот автобус, заглавен во густ сообраќај, се обидел да ги премине железничките пруги за да го избегне метежот.
Автобусот, кој превезувал 50 патници, бил на пат кон Мексико Сити кога се случила несреќата. Возилото било преполовено и влечено неколку метри. Локалното население побрзало да им помогне на неповредените преживеани да избегаат од остатоците.
Персоналот на службите за итни случаи од државата Мексико, Националната комисија за вонредни состојби, Црвениот крст и локалната полиција брзо пристигнале на местото на настанот за да обезбедат медицинска помош и да извршат спасувачки операции.
Локалните власти го затворија автопатот што ја поврзува општината со главниот град. Патот е меѓу најпрометните во државата, со илјадници работници кои секојдневно патуваат до градот.
Судирите меѓу воз и возила се зголемија во последните години, искачувајќи се на 784 во 2024 година од 673 во 2021 година, според мексиканската федерална агенција.
Само во првиот квартал од оваа година, агенцијата регистрирала 35 повредени и три смртни случаи од вакви несреќи.
Трагичната несреќа се случува во услови на растечки повици од жителите до владата да спроведе подобри безбедносни мерки, осветлување и знаци на железничките премини за да се спречат понатамошни трагедии.