Калас: Русија да го напушти бојното поле и да седне на преговарачка маса
Зборувајќи на првата пленарна седница на Европскиот парламент по летната пауза, Каја Калас рече дека рускиот претседател Владимир Путин „има нула интерес за мир и нема да ја запре војната сè додека не биде принуден
9 септември 2025

Шефицата за надворешна политика на ЕУ Каја Калас денеска ја повика Русија да се откаже од војната во Украина и да се врати на преговарачката маса, нагласувајќи дека Западот е обединет во обезбедувањето безбедносни гаранции за Киев.

Зборувајќи на првата пленарна седница на Европскиот парламент по летната пауза, Каја Калас рече дека рускиот претседател Владимир Путин „има нула интерес за мир и нема да ја запре војната сè додека не биде принуден“.

Таа рече дека ЕУ и нејзините земји-членки обезбедиле речиси 169 милијарди евра финансиска поддршка за Украина од почетокот на војната во 2022 година, вклучувајќи повеќе од 63 милијарди евра воена помош.

„Само оваа година, земјите-членки ќе обезбедат повеќе од кога било досега, 25 милијарди евра. До денес, тие испорачаа 80% од нашата цел од 2 милиони куршуми муниција. До октомври, имаме за цел да достигнеме 100%“, рече таа.

Калас подвлече дека западните сојузници се усогласени со долгорочните безбедносни обврски.

„Западот е обединет во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина. Сега има сериозни ветувања на маса од Коалицијата на волјата“, рече таа.

Таа потсети дека на 4 септември, еден ден по состанокот на коалицијата во Париз, Путин се закани со напади врз секое западно присуство на терен, вклучително и мировниците. „Ова претставува сериозна ескалација од Русија и директно ја поткопува европската безбедност. Нашата порака до Русија е едноставна: оваа војна не може да се добие. Напуштете го бојното поле и дојдете на маса со Украина“, предупреди Калас.

Осврнувајќи се на европските аспирации на Украина, Калас ја повика ЕУ да ги унапреди преговорите за пристапување.

„Украина веќе постигна важен напредок во реформите и покрај војната. Време е да се отворат преговори за Кластер еден“, рече таа.

