Шефицата за надворешна политика на ЕУ Каја Калас денеска ја повика Русија да се откаже од војната во Украина и да се врати на преговарачката маса, нагласувајќи дека Западот е обединет во обезбедувањето безбедносни гаранции за Киев.

Зборувајќи на првата пленарна седница на Европскиот парламент по летната пауза, Каја Калас рече дека рускиот претседател Владимир Путин „има нула интерес за мир и нема да ја запре војната сè додека не биде принуден“.

Таа рече дека ЕУ и нејзините земји-членки обезбедиле речиси 169 милијарди евра финансиска поддршка за Украина од почетокот на војната во 2022 година, вклучувајќи повеќе од 63 милијарди евра воена помош.

„Само оваа година, земјите-членки ќе обезбедат повеќе од кога било досега, 25 милијарди евра. До денес, тие испорачаа 80% од нашата цел од 2 милиони куршуми муниција. До октомври, имаме за цел да достигнеме 100%“, рече таа.

Калас подвлече дека западните сојузници се усогласени со долгорочните безбедносни обврски.