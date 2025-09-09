СВЕТ
Војската во Непал ја презема контролата по протестите во кои е запален и Парламентот
Демонстрантите денеска линчуваа тројца полицајци во Котешвор откако тие веќе се предале, па биле претепани до смрт од толпата, а сопругата на поранешниот премиер Џала Нат Канала починала откако била запалена жива во нејзината куќа
Непалската војска соопшти дека демонстрантите ја искористуваат моменталната криза за да палат, ограбуваат и уништуваат јавен и приватен имот / Reuters
9 септември 2025

Непалската војска соопшти дека ќе ја преземе контролата врз состојбата во земјата по насилните протести кои кулминираа со палењето на Парламентот и инситуциите, како и убиства на полицајци.

Според армијата, демонстрантите ја искористуваат моменталната криза за да палат, ограбуваат и уништуваат јавен и приватен имот.

Тие предупредија дека доколку инцидентите продолжат, сите безбедносни агенции, вклучително и непалската армија, ќе ја преземат контролата врз ситуацијата од 22:00 часот по локално време, без понатамошно објаснување.

„Ги повикуваме граѓаните да ја поддржат армијата“, се вели во соопштението, најавувајќи дека дополнителни информации ќе бидат објавени по проценката на ситуацијата.

Демонстрантите одлучија да го прекршат полицискиот час воведен од владата поради демонстрациите кои кулминираа вчера во кои загинаа 22 лица.

Граѓаните, главно млади од „Генерацијата З“ се огорчени од корупцијата и забраната за социјалните медиуми воведена минатата недела, што на крајот беше укината по протестите.

Во меѓувреме, непалскиот претседател Рамчандра Паудел официјално ја прифати оставката поднесена претходно денес од премиерот на земјата К. П. Шарма Оли.

Тој рече дека го сторил тоа за да го отвори патот за уставно решение на кризата.

Министерот за водоснабдување Прадип Јадав, министерот за земјоделство и сточарство Рам Нат Адикари и министерот за внатрешни работи Рамеш Лехак, исто така, поднесоа оставки.

Демонстрантите денеска убија тројца полицајци стационирани во Котешвор откако тие веќе се предале, објави непалската новинска веб-страница Хабархуб.

Според очевидци, демонстрантите прво ја запалиле полициската станица пред да ги извлечат полицајците на улица. И покрај тоа што го положиле оружјето, тројцата полицајци биле претепани до смрт од толпа.

Сопругата на поранешниот непалски премиер Џала Нат Канала починала откако била запалена жива во нејзината куќа опожарена за време на насилните антивладини протести.

Немирите избувнаа кога владата ги забрани социјалните медиуми, а во

