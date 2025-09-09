Непалската војска соопшти дека ќе ја преземе контролата врз состојбата во земјата по насилните протести кои кулминираа со палењето на Парламентот и инситуциите, како и убиства на полицајци.

Според армијата, демонстрантите ја искористуваат моменталната криза за да палат, ограбуваат и уништуваат јавен и приватен имот.

Тие предупредија дека доколку инцидентите продолжат, сите безбедносни агенции, вклучително и непалската армија, ќе ја преземат контролата врз ситуацијата од 22:00 часот по локално време, без понатамошно објаснување.

„Ги повикуваме граѓаните да ја поддржат армијата“, се вели во соопштението, најавувајќи дека дополнителни информации ќе бидат објавени по проценката на ситуацијата.

Демонстрантите одлучија да го прекршат полицискиот час воведен од владата поради демонстрациите кои кулминираа вчера во кои загинаа 22 лица.

Граѓаните, главно млади од „Генерацијата З“ се огорчени од корупцијата и забраната за социјалните медиуми воведена минатата недела, што на крајот беше укината по протестите.

Во меѓувреме, непалскиот претседател Рамчандра Паудел официјално ја прифати оставката поднесена претходно денес од премиерот на земјата К. П. Шарма Оли.