Илјадници Шпанци денеска организираа протестни демонстрации низ 12 градови во знак на солидарност со Палестинците, осудувајќи ги континуираните напади на Израел врз Појасот Газа.
Мрежата за солидарност против окупацијата на Палестина (РЕСКОП) повика на собири во знак на протест против израелските напади во Газа.
Во Мадрид, толпа се собра на Пуерта дел Сол, централниот јавен плоштад во главниот град, за да протестира против континуираните израелски напади носејќи палестински знамиња и знаци, од кои некои пишуваше „Стоп на геноцидот“.
Демонстрантите, исто така, извикуваа слогани, вклучувајќи го и „Слободна Палестина“, додека слични собири беа одржани и во Барселона, Валенсија, Севиља и девет други градови.
Собирите се одржаа еден ден откако шпанската влада објави девет мерки против Израел, вклучително и трајна забрана за извоз на оружје, за кои премиерот Педро Санчез рече дека имаат за цел да го спречат „геноцидот во Газа“.
Израел уби повеќе од 64.500 Палестинци во брутална офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна во енклавата.