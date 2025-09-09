Илјадници Шпанци денеска организираа протестни демонстрации низ 12 градови во знак на солидарност со Палестинците, осудувајќи ги континуираните напади на Израел врз Појасот Газа.

Мрежата за солидарност против окупацијата на Палестина (РЕСКОП) повика на собири во знак на протест против израелските напади во Газа.

Во Мадрид, толпа се собра на Пуерта дел Сол, централниот јавен плоштад во главниот град, за да протестира против континуираните израелски напади носејќи палестински знамиња и знаци, од кои некои пишуваше „Стоп на геноцидот“.

Демонстрантите, исто така, извикуваа слогани, вклучувајќи го и „Слободна Палестина“, додека слични собири беа одржани и во Барселона, Валенсија, Севиља и девет други градови.