На 7 август стапија во сила новите царини на американскиот претседател Доналд Трамп за увоз од десетици земји.

Пред тоа, администрацијата на Трамп склучи неколку договори со различни партнери, вклучувајќи ја Европската Унија, Велика Британија и Јапонија. Овие договори покренуваат неколку прашања:

Зошто беа договорени?

Што сакаа да добијат страните?

Дали реално би можеле да бидат исполнети?

Дали ќе спречат идни царини и економски несогласувања?

Потребата за компромис

Како што администрацијата на Трамп ја ескалираше својата царинска реторика, некои земји или почнаа да ги зголемуваат своите резерви на американски државни обврзници (со намера подоцна да ги продадат) или се заканија дека ќе ги продадат своите постоечки резерви.

Со растечки национален долг што надминува 37 билиони долари, претстојно економско забавување и ризик од повисока инфлација, САД се наоѓаат во несигурна ситуација. Покрај тоа, постои домашен политички контекст во кој администрацијата на Трамп е послаба во анкетите, како и меѓународен контекст што се карактеризира со зголемена поларизација во услови на континуирани војни во Европа и Блискиот Исток.

Во меѓувреме, други земји се заинтересирани да го ублажат ефектот на американските царини врз нивниот извоз, со оглед на тоа што нивните перспективи за раст се релативно намалени, а САД остануваат најголем увозник во светот.

Земји како Виетнам, Индонезија и Кина ги базираа своите стратегии за раст на извоз на производствени производи и тие беа цел на администрацијата на Трамп додека се обидува да го пренасочи производството.

Во меѓувреме, европските земји се стремат да го намалат ефектот на царините врз специфични сектори (на пр., автомобили и челик) што САД ги сметаат за витални за своите национални интереси, додека другите партнери бараат поддршка од САД за да ја зголемат својата почетна активност во граничните индустрии (на пр., Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ)). Сето ова го направи навремено и неопходно сите страни да постигнат договори и да ја вратат многу потребната стабилност.

Царини надвор од трговијата

Сè уште ги немаме сите детали зад најавите. Сепак, испитувајќи ги најавите, би се воодушевиле од обемот и обемот.

На пример:

Договорот со ОАЕ обезбеди 200 милијарди долари во комерцијални договори за САД, кои опфаќаат воздухопловство, алуминиум, енергија и вештачка интелигенција (ВИ).

Договорот со ЕУ ја обврзува да купи 750 милијарди долари од американскиот извоз на енергија и да инвестира 600 милијарди долари во САД до 2028 година.