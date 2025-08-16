На 7 август стапија во сила новите царини на американскиот претседател Доналд Трамп за увоз од десетици земји.
Пред тоа, администрацијата на Трамп склучи неколку договори со различни партнери, вклучувајќи ја Европската Унија, Велика Британија и Јапонија. Овие договори покренуваат неколку прашања:
Зошто беа договорени?
Што сакаа да добијат страните?
Дали реално би можеле да бидат исполнети?
Дали ќе спречат идни царини и економски несогласувања?
Потребата за компромис
Како што администрацијата на Трамп ја ескалираше својата царинска реторика, некои земји или почнаа да ги зголемуваат своите резерви на американски државни обврзници (со намера подоцна да ги продадат) или се заканија дека ќе ги продадат своите постоечки резерви.
Со растечки национален долг што надминува 37 билиони долари, претстојно економско забавување и ризик од повисока инфлација, САД се наоѓаат во несигурна ситуација. Покрај тоа, постои домашен политички контекст во кој администрацијата на Трамп е послаба во анкетите, како и меѓународен контекст што се карактеризира со зголемена поларизација во услови на континуирани војни во Европа и Блискиот Исток.
Во меѓувреме, други земји се заинтересирани да го ублажат ефектот на американските царини врз нивниот извоз, со оглед на тоа што нивните перспективи за раст се релативно намалени, а САД остануваат најголем увозник во светот.
Земји како Виетнам, Индонезија и Кина ги базираа своите стратегии за раст на извоз на производствени производи и тие беа цел на администрацијата на Трамп додека се обидува да го пренасочи производството.
Во меѓувреме, европските земји се стремат да го намалат ефектот на царините врз специфични сектори (на пр., автомобили и челик) што САД ги сметаат за витални за своите национални интереси, додека другите партнери бараат поддршка од САД за да ја зголемат својата почетна активност во граничните индустрии (на пр., Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ)). Сето ова го направи навремено и неопходно сите страни да постигнат договори и да ја вратат многу потребната стабилност.
Царини надвор од трговијата
Сè уште ги немаме сите детали зад најавите. Сепак, испитувајќи ги најавите, би се воодушевиле од обемот и обемот.
На пример:
Договорот со ОАЕ обезбеди 200 милијарди долари во комерцијални договори за САД, кои опфаќаат воздухопловство, алуминиум, енергија и вештачка интелигенција (ВИ).
Договорот со ЕУ ја обврзува да купи 750 милијарди долари од американскиот извоз на енергија и да инвестира 600 милијарди долари во САД до 2028 година.
Договорот со Јапонија ја обврзува да инвестира 550 милијарди долари во клучните американски индустрии, вклучувајќи енергија, полупроводници, критично рударство на минерали и фармацевтски производи.
Најавите опфаќаат повеќе од само тарифи. Тие се подобро опишани како договори за економска соработка бидејќи се однесуваат на нетарифни бариери, инвестиции и сеопфатна соработка специфична за секторот.
Ова го одразува стратешкиот став на администрацијата на Трамп кон економските односи со земјите - сојузници или ривали. Тарифите и трговската политика се дел од поширок сет алатки што се користи за обезбедување политички, економски и индустриски предности за САД.
Понатаму, администрацијата на Трамп ги задржа царинските стапки за оние земји што се повисоки од оние што беа во сила пред март 2025 година - ОАЕ: 10%, Јапонија: 15%, ЕУ: 15%. Со други зборови, договорите не доведоа до трговија без царини.
Уште една работа што треба да се истакне се неверојатните објавени бројки. На пример, обврската на Јапонија од 550 милијарди долари претставува приближно 14% од нејзиниот годишен бруто домашен производ и 32% од сите средства под управување на нејзиниот владин пензиски инвестициски фонд, што е најголемиот фонд на пензиски заштеди во светот. Бројките се премногу големи за реално да се исполнат, а истото важи и за некои од другите објавени најави.
Се нагласува дека бројките не треба да се гледаат како примарен фокус на договорите. Од перспектива на САД, договорите со земјите од Заливот ги зајакнаа постојните економски и безбедносни партнерства, а воедно се спротивставија на политичкото, военото и економското зближување на Кина со тие држави. Спротивно на тоа, договорот со ЕУ имаше за цел да ја продлабочи зависноста на Европа од увозот на енергија од САД, а воедно да го зачува пристапот до единствениот пазар на ЕУ и да ја задржи заштитата за американските компании преку царината од 15%.
Од перспектива на другите земји, заеднички именител беше да се обезбеди соработка со САД - политичка, воена и економска - а воедно да се намалат царинските стапки за нивниот извоз.
Поглед кон иднината
Имајќи го ова предвид, дали договорите имаат шанса да преживеат?
Иако е практично невозможно да се предвиди иднината, може да се замисли сценарио каде што потписниците ќе одлучат да ги изменат или заменат.
На пример, договорот меѓу САД и ЕУ веќе е значително критикуван од водечките француски и германски политичари, додека неодамнешните анкети на американските потрошувачи го откриваат нивното незадоволство од моменталната трговска политика на САД.
Веќе ја видовме првата администрација на Трамп како го заменува претходниот договор со Мексико и Канада (НАФТА) со друг (УСМЦА).
Затоа, веројатно нема да послужат како трајни договори и бедеми против идните тарифи. Во ерата на растечки економски национализам и геостратешко соперништво, несогласувањето постојано останува можност.
Д-р Адам Јусеф
Авторот е раководител на Одделот за економија на Управата на Голем Лондон и политички соработник на Универзитетот во Кембриџ.
Извор: АА
Напомена: Ставовите изразени во овој напис му припаѓаат на авторот и не ја одразуваат нужно уредувачката политика на ТРТ Балкан