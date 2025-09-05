ПОЛИТИКА
2 мин читање
Песков: Путин го покани Зеленски во Москва на разговори, а не да прифати капитулација
Главната причина за конфликтот беше обидот на НАТО да навлезе во Украина, значи, ние го препознаваме ова како закана- присуството на меѓународни сили, или какви било странски сили на земјите украинска почва, на нашата граница, рече Песков
Песков: Путин го покани Зеленски во Москва на разговори, а не да прифати капитулација
Песков рече дека сè уште нема планови за евентуален разговор меѓу Путин и Трамп, но дека контактот може да се организира многу брзо / Reuters
5 септември 2025

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес изјави дека рускиот претседател Владимир Путин го поканил украинскиот претседател Володимир Зеленски во Москва на разговори, а не да прифати капитулација.

„Зеленски беше поканет во Москва да разговара, а не да капитулира“, изјави Песков пред новинарите на маргините на Источниот економски форум, објави РИА Новости.

Тој нагласи дека Зеленски ја отфрлил поканата на рускиот претседател да дојде во Русија.

„Ова беше предлог на Путин. И видовме дека Зеленски го отфрли преку својот министер за надворешни работи“, рече портпаролот на Кремљ.

Тој изјави дека Русија го смета најавеното присуство на странски трупи во Украина, вклучително и на НАТО, за закана.

Препорачано

„Тие зборуваат за гаранции за безбедноста на Украина преку распоредување на европски сили... Потоа ќе се вратиме на причините за конфликтот. Главната причина за конфликтот беше обидот на НАТО да навлезе во Украина, што ја стави нашата земја во опасност. Значи, ние го препознаваме ова како закана за себе - присуството на меѓународни сили, или какви било странски сили, или сили на земјите од НАТО на украинска почва, на нашата граница“, рече Песков.

Тој додаде дека севернокорејската армија не е распоредена на територијата на Украина, туку само на територијата на Русија.

Коментирајќи ги извештаите во американските медиуми дека американскиот претседател Доналд Трамп има намера наскоро да разговара со Путин, Песков рече дека сè уште нема планови за евентуален разговор меѓу Путин и Трамп, но дека контактот „може да се организира многу брзо“.

Русија, додаде тој, ќе ја продолжи „специјалната воена операција“ сè додека не се појават можности за политичко и дипломатско решение на конфликтот.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us