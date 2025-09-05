Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес изјави дека рускиот претседател Владимир Путин го поканил украинскиот претседател Володимир Зеленски во Москва на разговори, а не да прифати капитулација.

„Зеленски беше поканет во Москва да разговара, а не да капитулира“, изјави Песков пред новинарите на маргините на Источниот економски форум, објави РИА Новости.

Тој нагласи дека Зеленски ја отфрлил поканата на рускиот претседател да дојде во Русија.

„Ова беше предлог на Путин. И видовме дека Зеленски го отфрли преку својот министер за надворешни работи“, рече портпаролот на Кремљ.

Тој изјави дека Русија го смета најавеното присуство на странски трупи во Украина, вклучително и на НАТО, за закана.