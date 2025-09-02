ВОЈНА ВО ГАЗА
Израелската армија го уапси градоначалникот на Хеброн во окупираниот Западен Брег
Според новинската агенција Вафа, израелската армија поставила контролни пунктови околу областа Хеброн и затворила голем број главни и споредни патишта со цементни блокови и пречки од земјени бариери
Откако Израел ја започна офанзивата врз Газа најмалку 1.016 Палестинци се убиени на окупираниот Западен Брег од израелските сили и доселениците / AP
2 септември 2025

Израелската армија го уапси градоначалникот на Хеброн, Таџсир Абу Снејне, за време на рација во тој град во окупираниот Западен Брег, објави денес Здружението на палестински затвореници (AСРA).

Неименувани безбедносни и локални извори за новинската агенција Вафа изјавија дека израелските сили извршиле рација во домот на градоначалникот во Хеброн, го пребарале и го ограбиле, пред да го уапсат и да го однесат на непозната локација.

Според Вафа, израелската армија поставила контролни пунктови околу областа Хеброн и затворила голем број главни и споредни патишта со цементни блокови и пречки од земјени бариери.

Напнатоста на Западниот Брег останува висока од почетокот на воената кампања на Израел во Појасот Газа, со чести вооружени упади, конфликти и ограничувања на движењето на палестинското население.

Откако Израел ја започна офанзивата врз Појасот Газа во октомври 2023 година, најмалку 1.016 Палестинци се убиени, а над 7.000 се повредени на окупираниот Западен Брег од израелските сили и доселениците, соопшти палестинското Министерство за здравство.

Меѓународниот суд на правдата во јули минатата година ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за незаконска и побара евакуација на сите израелски населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.

