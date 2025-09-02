Израелската армија го уапси градоначалникот на Хеброн, Таџсир Абу Снејне, за време на рација во тој град во окупираниот Западен Брег, објави денес Здружението на палестински затвореници (AСРA).

Неименувани безбедносни и локални извори за новинската агенција Вафа изјавија дека израелските сили извршиле рација во домот на градоначалникот во Хеброн, го пребарале и го ограбиле, пред да го уапсат и да го однесат на непозната локација.

Според Вафа, израелската армија поставила контролни пунктови околу областа Хеброн и затворила голем број главни и споредни патишта со цементни блокови и пречки од земјени бариери.