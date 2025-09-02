Израелската армија го уапси градоначалникот на Хеброн, Таџсир Абу Снејне, за време на рација во тој град во окупираниот Западен Брег, објави денес Здружението на палестински затвореници (AСРA).
Неименувани безбедносни и локални извори за новинската агенција Вафа изјавија дека израелските сили извршиле рација во домот на градоначалникот во Хеброн, го пребарале и го ограбиле, пред да го уапсат и да го однесат на непозната локација.
Според Вафа, израелската армија поставила контролни пунктови околу областа Хеброн и затворила голем број главни и споредни патишта со цементни блокови и пречки од земјени бариери.
Напнатоста на Западниот Брег останува висока од почетокот на воената кампања на Израел во Појасот Газа, со чести вооружени упади, конфликти и ограничувања на движењето на палестинското население.
Откако Израел ја започна офанзивата врз Појасот Газа во октомври 2023 година, најмалку 1.016 Палестинци се убиени, а над 7.000 се повредени на окупираниот Западен Брег од израелските сили и доселениците, соопшти палестинското Министерство за здравство.
Меѓународниот суд на правдата во јули минатата година ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за незаконска и побара евакуација на сите израелски населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.