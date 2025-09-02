Флотилата Сумут што носи активисти и хуманитарна помош за Газа тргна од пристаништето во Барселона доцна во понеделник откако лошото време ја принуди да се врати еден ден претходно, рекоа организаторите.

„Сега кога временската прогноза се подобри, првата група бродови исплови, носејќи ги не само своите екипажи, туку и духот на сите што стоеја на пристаништето и сите што се кренаа заедно низ целиот свет“, соопшти Глобал Сумуд Флотила во објава на Инстаграм.

„Повеќе бродови ќе се приклучат во наредните денови од целиот Медитеран. Пораката од Барселона беше јасна: светот претрпе доста, а Палестина не е сама“, се додава во соопштението.

Околу 200 активисти, политичари и уметници од 44 земји првично испловија во недела од Барселона по голем митинг во поддршка на нивната мисија.

Шведската активистка за климата Грета Тунберг, ирскиот актер Лиам Канингем, шпанскиот актер Едуардо Фернандез и поранешната градоначалничка на Барселона, Ада Колау, се меѓу учесниците на патувањето.

„Секој брод што плови кон Газа е повик за човечко достоинство. Оваа мисија не е закана - тоа е чин на човечност против варварството“, рече Фернандез во неделата. „Тишината е соучество. А тишината убива исто колку и бомбите.“

Организаторите велат дека на флотилата ќе им се придружат уште бродови што ќе тргнат од Италија и Тунис, со што вкупниот број ќе достигне повеќе од 500 луѓе и околу 60 бродови.