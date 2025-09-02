ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Флотилата со помош за Газа тргна од Барселона по доцнењето поради лошото време
Секој брод што плови кон Газа е повик за човечко достоинство, оваа мисија не е закана - тоа е чин на човечност против варварството, тишината е соучество, а тишината убива исто колку и бомбите, изјави шпанскиот актер Едуардо Фернандез
Флотилата со помош за Газа тргна од Барселона по доцнењето поради лошото време
Околу 200 активисти, политичари и уметници од 44 земји испловија од Барселона / AA
2 септември 2025

Флотилата Сумут што носи активисти и хуманитарна помош за Газа тргна од пристаништето во Барселона доцна во понеделник откако лошото време ја принуди да се врати еден ден претходно, рекоа организаторите.

„Сега кога временската прогноза се подобри, првата група бродови исплови, носејќи ги не само своите екипажи, туку и духот на сите што стоеја на пристаништето и сите што се кренаа заедно низ целиот свет“, соопшти Глобал Сумуд Флотила во објава на Инстаграм.

„Повеќе бродови ќе се приклучат во наредните денови од целиот Медитеран. Пораката од Барселона беше јасна: светот претрпе доста, а Палестина не е сама“, се додава во соопштението.

Околу 200 активисти, политичари и уметници од 44 земји првично испловија во недела од Барселона по голем митинг во поддршка на нивната мисија.

Шведската активистка за климата Грета Тунберг, ирскиот актер Лиам Канингем, шпанскиот актер Едуардо Фернандез и поранешната градоначалничка на Барселона, Ада Колау, се меѓу учесниците на патувањето.

„Секој брод што плови кон Газа е повик за човечко достоинство. Оваа мисија не е закана - тоа е чин на човечност против варварството“, рече Фернандез во неделата. „Тишината е соучество. А тишината убива исто колку и бомбите.“

Организаторите велат дека на флотилата ќе им се придружат уште бродови што ќе тргнат од Италија и Тунис, со што вкупниот број ќе достигне повеќе од 500 луѓе и околу 60 бродови.

Препорачано

Се надеваат дека флотилата ќе стигне до Газа до средината на септември.

Тунберг рече дека мора да се обиде сè што е можно за да се стави крај на блокадата на Газа.

„Секој ден, сè повеќе луѓе се будат и сфаќаат за обемот на масакрите и геноцидот на Израел“, рече таа во неделата.

„Денешната вест не е дека оваа флотила тргнува, туку како светот може да молчи и како политичарите можат да го предадат и напуштат палестинскиот народ.“

Тунберг учествуваше во друга мисија на флотила претходно оваа година. Тој брод беше пресретнат и запленет од Израел, кој на крајот го депортираше својот 12-член екипаж.

Целосната блокада на Појасот Газа од страна на Израел, во сила од почетокот на март, создаде катастрофални услови за 2,4 милиони жители на енклавата, што доведе до глад, широко распространети болести и колапс на основните услуги.

Израел уби над 63.500 Палестинци во својата геноцидна војна во Појасот Газа од октомври 2023 година.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us