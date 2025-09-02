ВОЈНА ВО ГАЗА
Израел започна со мобилизација на околу 60.000 резервисти за учество во планираната окупација на градот Газа, потврди армијата во вторник, сигнализирајќи голема ескалација на геноцидната војна, која сега е во нејзиниот 23-ти месец.

Војската соопшти дека на резервистите ќе им биде дадено оружје, лична опрема и целосна тактичка опрема, а единиците ќе минат вежби во урбана и отворена борба „за да се зголеми подготвеноста за претстојните мисии“.

Израелскиот дневен весник „Маарив“ објави дека мобилизацијата ќе вклучува три до четиридневна обука на резервистите пред некои да бидат прераспоредени да ги заменат редовните војници стационирани на северниот фронт.

Овој чекор следи по прогласувањето на градот Газа за „опасна борбена зона“ во петокот, придружено со тешки бомбардирања и уривања кои веќе предизвикаа масовни цивилни жртви и широко распространето уништување. Канцеларијата за медиуми на владата на Газа ја обвини армијата за распоредување роботи полни со експлозив и усвојување на стратегија „изгорена земја“.

Мобилизацијата е дел од план за фазна реокупација одобрен од владата на премиерот Бенјамин Нетанјаху на 8 август. Според израелскиот јавен радиодифузен сервис КАН, стратегијата предвидува принудување на жителите кон југ, опкружувајќи го градот Газа, а потоа започнување на упади подлабоко во станбените области.

Израел уби повеќе од 63.600 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.

