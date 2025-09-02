Најмалку 51 лице беше убиено, а многу други беа повредени во израелските напади низ Појасот Газа во понеделник, соопштија медицински лица.
Медицински извор за Анадолија изјави дека четири лица се убиени, меѓу кои бремена жена и две деца, а неколку други се повредени во израелските напади врз домовите во бегалскиот камп Шати во градот Газа.
Десет лица беа убиени, а неколку други беа повредени во уште еден бран напади на улицата Ал-Нафак и населбата Шеик Радван во градот.
Уште петмина Палестинци ги загубија животите, а неколку лица беа повредени во два израелски напади во истата населба.
Палестински брачен пар и нивниот син беа убиени кога израелската армија погоди станбена зграда во близина на медицинскиот комплекс Ал-Сахаба во градот Газа.
Во источната населба Зејтун, двајца цивили беа убиени, а многу други беа ранети во израелските напади.
Уште три лица беа убиени во напад со беспилотно летало во населбата Сабра во градот Газа, додека четворица други загинаа кога беспилотно летало погоди група цивили во близина на училиште во кое се засолнувале раселени семејства.
Во меѓувреме, израелската армија продолжи да детонира куќи во населбата Зејтун со разнесување роботи со стапици и стари воени возила поставени меѓу зградите, изјавија очевидци за Анадолија.
Во последните денови, илјадници Палестинци беа раселени од североисточниот град Газа во неговите западни области под силен израелски оган откако Тел Авив во петокот го прогласи градот - дом на околу еден милион луѓе - за „опасна борбена зона“.
На 8 август, израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Појасот Газа, почнувајќи од градот Газа.
Во централниот дел од Појасот Газа, израелската армија гранатираше дом на палестинско семејство во бегалскиот камп Буреиџ, што резултираше со смрт на еден пар и нивната ќерка, соопштија медицински извори од болницата за маченици Ал-Акса.
Израелските авиони гаѓаа шатори во кои се засолнувале раселените Палестинци во ѕидовите на болницата за маченици Ал-Акса во близина на амбулантата во Деир ал-Балах, што резултираше со голем број повредени и материјална штета.
Уште три лица беа убиени во областа Нецарим во централна Газа од израелски оган.
Во јужниот дел на Појасот Газа, израелската армија уби тројца Палестинци во напад врз Бани Сухејла, источно од Кан Јунис, и една жена со огнено оружје во Ал-Маваси, на запад од градот.
Уште две лица загинаа кога израелски авиони погодија шатор за раселени семејства на улицата Ал-Наср во градот Газа, додека две други лица ги загубија животите додека чекаа помош во коридорот Мораг јужно од Кан Јунис.
Во северозападна Газа, двајца Палестинци кои чекаа помош беа убиени од израелските сили во областа Зиким, додека во втор напад таму беа убиени уште тројца баратели на помош, а над 50 други беа ранети.
Одделно, израелски воздушен напад го погоди кампот за раселени лица Ард ал-Инсан, веднаш до болницата за маченици Ал-Акса во централна Газа, при што загина еден Палестинец, а неколку други беа повредени.
Израел уби над 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.