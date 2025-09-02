Најмалку 51 лице беше убиено, а многу други беа повредени во израелските напади низ Појасот Газа во понеделник, соопштија медицински лица.

Медицински извор за Анадолија изјави дека четири лица се убиени, меѓу кои бремена жена и две деца, а неколку други се повредени во израелските напади врз домовите во бегалскиот камп Шати во градот Газа.

Десет лица беа убиени, а неколку други беа повредени во уште еден бран напади на улицата Ал-Нафак и населбата Шеик Радван во градот.

Уште петмина Палестинци ги загубија животите, а неколку лица беа повредени во два израелски напади во истата населба.

Палестински брачен пар и нивниот син беа убиени кога израелската армија погоди станбена зграда во близина на медицинскиот комплекс Ал-Сахаба во градот Газа.

Во источната населба Зејтун, двајца цивили беа убиени, а многу други беа ранети во израелските напади.

Уште три лица беа убиени во напад со беспилотно летало во населбата Сабра во градот Газа, додека четворица други загинаа кога беспилотно летало погоди група цивили во близина на училиште во кое се засолнувале раселени семејства.

Во меѓувреме, израелската армија продолжи да детонира куќи во населбата Зејтун со разнесување роботи со стапици и стари воени возила поставени меѓу зградите, изјавија очевидци за Анадолија.

Во последните денови, илјадници Палестинци беа раселени од североисточниот град Газа во неговите западни области под силен израелски оган откако Тел Авив во петокот го прогласи градот - дом на околу еден милион луѓе - за „опасна борбена зона“.

На 8 август, израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Појасот Газа, почнувајќи од градот Газа.