Претседателката на Словенија, Наташа Пирц Мусар денес изјави дека Европската Унија (ЕУ) не е обединета во случајот на конфликтот во Газа, предупредувајќи дека ситуацијата таму бара порешителна акција од „наша страна со цел да се постигне што е можно поскоро прекинување на непријателствата и реализација на решението со две држави.

Мусар, која беше домаќин на претседателскиот панел, кој е еден од централните настани на Стратешкиот форум во Блед, во контекст на наоѓање мир во сегашните воени зони, повика на порешителна улога на ЕУ во решавањето на овие конфликти.

Таа посочи дека Европската Унија не е обединета во случајот на конфликтот во Газа.

„Ситуацијата таму, непочитувањето на хуманитарното право, гладот, страдањето и смртта на децата, мајките, страдањето на целото население, бара порешителна акција од наша страна со цел да се постигне што е можно побрзо прекинување на непријателствата и реализација на решението со две држави“, предупреди Пирц Мусар.

Заедно со претседателот на Естонија, Алар Карис, претседателот на Чешка, Петр Павел и претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, тие разговараа за ерозијата на мултилатералниот систем и фундаменталните причини за падот на меѓународниот поредок.