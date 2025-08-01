Украинскиот претседател Володимир Зеленски повика на состанок на високо ниво со руското раководство за решавање на тековниот конфликт.
Во соопштението објавено на Телеграм, Зеленски нагласи: „Разбираме кој носи одлуки во Русија и кој мора да ја заврши оваа војна. Целиот свет го разбира и ова. Украина предлага да се премине од размена на изјави и состаноци на техничко ниво кон разговори на ниво на лидери. Америка го предложи ова. Украина го поддржа. Сега е потребна подготвеноста на Русија“, објави тој.
Украинскиот претседател ги призна напорите на американскиот претседател Доналд Трамп да помогне во завршувањето на војната, изразувајќи благодарност, а воедно и повикувајќи на построги санкции против Москва.
Осврнувајќи се на неодамнешните руски изјави, Зеленски додаде: „Слушаме изјави што доаѓаат од Русија и ако ова сигнализира нивна вистинска подготвеност да ја завршат војната чесно и да воспостават вистински долгорочен мир, наместо само обиди за купување повеќе време за војна и одложување на санкциите, тогаш Украина уште еднаш ја потврдува својата подготвеност да се сретне на ниво на лидери во секое време.“
По третата рунда од мировните преговори меѓу Русија и Украина во Истанбул, шефот на украинската делегација Рустем Умеров откри дека нивен приоритет е да организираат претседателска средба до крајот на август.