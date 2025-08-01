Украинскиот претседател Володимир Зеленски повика на состанок на високо ниво со руското раководство за решавање на тековниот конфликт.

Во соопштението објавено на Телеграм, Зеленски нагласи: „Разбираме кој носи одлуки во Русија и кој мора да ја заврши оваа војна. Целиот свет го разбира и ова. Украина предлага да се премине од размена на изјави и состаноци на техничко ниво кон разговори на ниво на лидери. Америка го предложи ова. Украина го поддржа. Сега е потребна подготвеноста на Русија“, објави тој.

Украинскиот претседател ги призна напорите на американскиот претседател Доналд Трамп да помогне во завршувањето на војната, изразувајќи благодарност, а воедно и повикувајќи на построги санкции против Москва.