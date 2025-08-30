Луѓето кои не пијат доволно вода имаат посилна биолошка реакција на стрес, покажува нова научна студија.

Научниците откриле дека оние кои пијат помалку вода ослободуваат повеќе од хормонот на стрес кортизол, и покрај тоа што не чувствуваат поголема жед од луѓето кои пијат повеќе.

Чувањето шише вода во близина за време на стресни времиња може да биде корисно за долгорочното здравје, сугерираат научниците.

Студијата, предводена од експерти од Универзитетот Џон Мурс во Ливерпул (ЛЈМУ), вклучила 16 лица кои пиеле помалку од 1,5 литри вода дневно, заедно со 16 лица кои редовно ги исполнувале препорачаните дневни упатства за внес на течности.

Научниците ги користеле упатствата на Европската агенција за безбедност на храната (EФСA), кои препорачуваат мажите да пијат 2,5 литри вода дневно, а жените два литри.

Сепак, луѓето можеби ќе треба да пијат повеќе кога е жешко, ако се многу активни, ако се опоравуваат од болест или ако се бремени или дојат.

Истражувачите ја следеле хидратацијата кај двете групи во текот на седум дена користејќи примероци од урина и крв, по што биле поканети во лабораторија за тест за стрес.

Тестот вклучувал импровизирано интервју за работа, за кое секое лице имало 10 минути да се подготви. По овој период, биле поканети во друга просторија каде што била поставена лажна камера и биле замолени да спроведат интервју пред панел од три лица облечени во бели мантили.

По симулираното интервју, од лицата потоа било побарано да решат ментален аритметички предизвик.