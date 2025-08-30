Пандемијата на ковид беше штетна за здравјето на мозокот, дури и кај луѓе кои никогаш не биле заразени, покажа ново истражување. Научниците предупредија дека притисокот на кој луѓето беа изложени – од долготрајна изолација до неизвесноста што ја придружуваше кризата – можеби довел и до застарување на нивните мозоци.

Утврдено е дека стареењето на мозокот во пандемијата било „поизразено“ кај мажите, постарите лица и оние од посиромашните општествени слоеви.

Моделите за стареење на мозокот биле тестирани на повеќе од 15.000 здрави испитаници. Потоа биле применети на речиси илјада луѓе кои учествувале во долгорочно британско истражување под назив Биобанк, кое го следело здравјето на возрасни во средни години и на постари лица.

Половина од групата направиле снимка на мозокот пред пандемијата, а останатите – и пред и по глобалната здравствена криза. Откако ги проучиле снимките, научниците заклучиле дека пандемијата „значително“ го забрзала стареењето на мозокот. До овој заклучок дошле врз основа на староста на нивниот мозок по снимките во споредба со нивната вистинска возраст.

Научниците утврдиле дека снимките на мозоците на испитаниците по кризата во просек имале „за 5,5 месеци поголемо отстапување во староста на мозокот“