Пандемијата на ковид беше штетна за здравјето на мозокот, дури и кај луѓе кои никогаш не биле заразени, покажа ново истражување. Научниците предупредија дека притисокот на кој луѓето беа изложени – од долготрајна изолација до неизвесноста што ја придружуваше кризата – можеби довел и до застарување на нивните мозоци.
Утврдено е дека стареењето на мозокот во пандемијата било „поизразено“ кај мажите, постарите лица и оние од посиромашните општествени слоеви.
Моделите за стареење на мозокот биле тестирани на повеќе од 15.000 здрави испитаници. Потоа биле применети на речиси илјада луѓе кои учествувале во долгорочно британско истражување под назив Биобанк, кое го следело здравјето на возрасни во средни години и на постари лица.
Половина од групата направиле снимка на мозокот пред пандемијата, а останатите – и пред и по глобалната здравствена криза. Откако ги проучиле снимките, научниците заклучиле дека пандемијата „значително“ го забрзала стареењето на мозокот. До овој заклучок дошле врз основа на староста на нивниот мозок по снимките во споредба со нивната вистинска возраст.
Научниците утврдиле дека снимките на мозоците на испитаниците по кризата во просек имале „за 5,5 месеци поголемо отстапување во староста на мозокот“
„Утврдивме дека пандемијата на ковид беше штетна за здравјето на мозокот и дека предизвика забрзано стареење на мозокот (...) независно од заразата со вирусот SARS-CoV-2“, напишаа стручњаците од Универзитетот во Нотингем во списанието Nature Communications.
Професорка по радиологија: Пандемијата изврши притисок врз луѓето
„Најмногу ме изненади тоа што дури и луѓе кои немале ковид имаа значително поголеми стапки на стареење на мозокот. Тоа навистина покажува колку самото искуство на пандемијата – сè од изолација до неизвесност – можело да се одрази врз здравјето на нашиот мозок“, изјави доктор Али-Реза Мухамади-Неџад, кој го водел истражувањето.
Научниците, исто така, истражувале дали заболувањето од ковид-19 имало влијание врз когнитивните способности на испитаниците, проучувајќи ги резултатите од тестовите спроведени во време на снимањето на мозокот. Утврдено е дека оние кои биле заразени изгледа имале послаби резултати на когнитивните тестови по пандемијата.
Професорката по радиологија Доротее Ауе, виша авторка на истражувањето, изјави: „Ова истражување нè потсетува дека здравјето на мозокот го обликуваат не само болестите, туку и нашата секојдневна средина. Пандемијата изврши притисок врз луѓето, особено врз оние кои веќе имаа некои проблеми. Сè уште не можеме да тестираме дали промените што ги видовме ќе исчезнат, но тоа е сосема можно и тоа охрабрува.“