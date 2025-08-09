Долго време, терминот „социјални медиуми“ веднаш потсетуваше на популарни платформи како X, Фејсбук, Инстаграм и ТикТок. Овие дигитални простори, каде што милијарди луѓе произведуваат, консумираат и комуницираат со содржина, всушност се високо централизирани системи. Со други зборови, компаниите зад овие платформи имаат моќ да одлучуваат што гледаат корисниците, која содржина добива приоритет и, понекогаш, што на крајот е цензурирано.

Во последниве години, се појави нов концепт, кој ја предизвикува оваа доминација и воспоставениот ред: децентрализирани социјални медиуми. Терминот доби уште поголемо значење со објавувањето на домашната платформа на Туркије, Некст Сосиал (Next Sosyal).

Што значи децентрализацијата?

Децентрализираните социјални медиуми се однесуваат на платформи изградени на дистрибуирани мрежи, ослободени од апсолутна контрола на која било поединечна компанија или централен орган.

Овие платформи обично работат на отворени протоколи, како што се АктивитиПуб (ActivityPub), кои овозможуваат поголема транспарентност и флексибилност. Значајни примери се Мастодон (Mastodon) и Блускај (Bluesky), вториот основан од поранешниот извршен директор на Твитер, Џек Дорси.

На овие мрежи содржината не се складира во едно централно средиште. Наместо тоа, контролата се дистрибуира низ сервери лоцирани насекаде во светот. Ова им дава на администраторите на сервери и заедниците целосна власт над сопствените податоци. Децентрализираните платформи се издвојуваат како привлечна алтернатива во екосистемот на социјалните медиуми, разликувајќи се од традиционалните платформи преку поголема контрола на корисниците врз податоците, посилна слобода на содржината и транспарентни алгоритми.

За разлика од традиционалните платформи на социјалните медиуми, услугите како Мастодон се изградени да функционираат без централен орган, работејќи на протокол познат како АктивитиПуб. Оваа рамка им овозможува на корисниците да споделуваат содржина без централизирана контрола, додека им дава на програмерите од трети страни флексибилност да градат свои апликации и алгоритми.

Некст Сосиал, изграден на рамката Mастодон, е со отворен код, што значи дека на неговиот софтвер може да се пристапи и да се подобри од надворешни програмери.

Отворениот код гарантира дека кодот на платформата е целосно видлив, копирачки и модифициран од секого. Овој пристап не само што ја зајакнува безбедноста, туку им дава и можност на корисниците детално да испитаат како функционира платформата.

На овој начин Мастодон обезбедува структура што избегнува складирање на кориснички податоци на централизирани сервери, наместо тоа им дава на поединечните сервери и нивните заедници поголема контрола врз сопствените информации.

Рамката Мастодон, исто така, им овозможува на корисниците да ги прилагодат своите содржини преку филтри поставени од секоја заедница или сервер, наместо да наметнуваат ригидни, фиксни алгоритми. Овој пристап промовира транспарентност и персонализација во начинот на прикажување на содржината. Некст Сосиал е изграден и работи врз основа на овој принцип.

Клучни карактеристики на децентрализираните платформи

Централизираните платформи за социјални медиуми развиени од компании како X, Мета и БајтДенс (ByteDance) одржуваат целосна контрола врз корисничките податоци, обично користејќи ги за целно рекламирање или манипулација со содржина водена од алгоритам.

Спротивно на тоа, децентрализираните платформи ги чуваат податоците на серверите од каде што потекнуваат. На пример, X може слободно да манипулира со сите кориснички податоци складирани на еден централен сервер.

Во меѓувреме, мрежите изградени на Мастодон можат да се состојат од илјадници сервери, при што секој сопственик на сервер е единствено одговорен за складирање и заштита на податоците на своите корисници. Модерирањето на содржината и сличните функции се управуваат локално од страна на индивидуални администратори.

И бидејќи овие платформи не се потпираат на таргетирање на реклами, тие бараат само минимални лични информации од корисниците.

Децентрализираните платформи се по природа дизајнирани да се спротивстават на политиките за цензура и филтрирање. Спротивно на тоа, компании како X и Мета често цензурираат содржина произволно, понекогаш за да се усогласат со владините барања, а друг пат врз основа на внатрешни одлуки, филтрирајќи зборови или фрази што ги сметаат за „неприфатливи“.

Тие го постигнуваат ова лесно со прилагодување на нивните алгоритми. Сепак, на децентрализираните платформи, ваквите практики не се можни. Кодот со отворен извор обезбедува целосна транспарентност околу тоа како функционираат алгоритмите.

Што го разликува Некст Сосиал од X и сличните платформи

Некст Сосиал моментално работи на еден сервер. Преку оваа поставеност, корисниците можат да се вклучат во дискусии базирани на теми, слични на X, или да споделуваат лична содржина во рамките на мрежата.

Иако на прв поглед може да изгледа слично на X, неговата основна инфраструктура и алгоритамски пристап го издвојуваат на значајни начини.

Еве преглед на тие разлики: