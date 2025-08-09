Според норвешката компанија за мерење на времето Тајменддејт (timeanddate), 10 јули беше најкраткиот ден во годината - траеше 1,36 милисекунди помалку од 24 часа.

Денот на 22 јули беше пократок за 1,34 милисекунди, додека на 5 август бил пократок за 1,25 милисекунди.

Должината на денот е времето потребно за планетата да се заврти околу својата оска - во просек е 24 часа или 86.400 секунди. Но секоја ротација е неправилна од неколку причини, како што се гравитационата сила на Месечината, сезонските промени во атмосферата и влијанието на течното јадро на Земјата.

Последица од ова е што ротацијата обично трае малку пократко од 86.400 секунди. Разликата од само неколку милисекунди воопшто не влијае на секојдневниот живот. Сепак, на долг рок, овие отстапувања можат да влијаат на компјутерите, сателитите и телекомуникациите. Затоа најмалите временски отстапувања од 1955 година се следени со помош на атомски часовници.

Колку е ова навистина проблем?

Некои експерти веруваат дека овие отстапувања би можеле да предизвикаат проблем сличен на проблемот Ј2К (Y2K) на преминот во новиот милениум, кој се закани да ја запре модерната цивилизација.

Атомските часовници ги бројат осцилациите на атомите што се наоѓаат во вакуумската комора на часовникот за да пресметаат 24 часа со највисока прецизност.

Добиеното време се нарекува Координирано универзално време (УTЦ), кое е определено од 450 атомски часовници и претставува глобален стандард за мерење на времето, како и времето на кое се поставени сите компјутери и мобилни телефони.

На пример, со користење на сателити за проверка на положбата на планетата во однос на фиксните ѕвезди, астрономите ја следат ротацијата на Земјата и можат да забележат мали разлики помеѓу времето на атомските часовници и времето потребно на Земјата да направи целосна ротација.

На 5 јули минатата година, Земјата го имаше најкраткиот ден досега забележан од појавата на атомскиот часовник пред 65 години. Имено, тој ден беше пократок од 24 часа за 1,66 милисекунди.

„Трендот на побрзи денови постои од 1972 година, но има флуктуации. Всушност е како да се следи берзата. Постојат долгорочни трендови, а потоа има и подеми и падови“, рече Данкан Агњу, професор-емеритус на Институтот за океанографија „Скропс“ и геофизичар-истражувач на Универзитетот во Калифорнија, Сан Диего.

По неколку децении релативно бавна ротација, Меѓународната служба за ротација на Земјата и референтни системи побара додавање на престапна секунда на УТЦ во 1972 година поради доцнењето во ротацијата на Земјата во однос на атомското време.

Ова е слично на престапна година, кога се додава дополнителен ден на секои четири години во февруари за да се земе предвид разликата помеѓу Грегоријанскиот календар и времето потребно на Земјата да заврши една орбита околу Сонцето.

27 престапни секунди се додадени на УТЦ од 1972 година, но ова додавање стана поретко поради забрзувањето на Земјата. Девет престапни секунди беа додадени во текот на 1970-те, додека од 2016 година не е додадена ниту една престапна секунда.