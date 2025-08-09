ЧетГПТ ќе им каже на 13-годишниците како да се опијат и да се дрогираат, ќе им даде совети како да ги сокријат нарушувањата во исхраната, па дури и ќе состави срцепарателно писмо за самоубиство до нивните родители доколку бидат прашани, покажува ново истражување од група за надзор.

Групата направила преглед на повеќе од три часа интеракции помеѓу ЧетГПТ и истражувачи кои се претставуваат како ранливи тинејџери.

Четботот обично давал предупредувања против ризична активност, но потоа давал изненадувачки детални и персонализирани планови за употреба на дрога, диети со ограничени калории или самоповредување.

Истражувачите во Центарот за борба против дигиталната омраза, исто така, ги повториле своите истражувања на голем обем, класифицирајќи повеќе од половина од 1.200-те одговори на ЧетГПТ како опасни.

„Сакавме да ги тестираме заштитните огради“, рече Имран Ахмед, извршен директор на групата. „Почетната инстиктивна реакција е: „О, Господе, нема заштитни огради. Оградите се целосно неефикасни. Едвај ги има - ако воопшто има, само смоквин лист.“

OпенАИ, производителот на ЧетГПТ, откако го виде извештајот во вторник, изјави дека е во тек работата за усовршувањето на начинот на кој четботот може „да идентификува и соодветно да реагира во чувствителни ситуации“.

„Некои разговори со ЧетГПТ може да започнат бенигно или истражувачки, но можат да се префрлат на почувствителна територија“, се вели во соопштението на компанијата.

Од OпенАИ не се осврнаа директно на наодите од извештајот или на тоа како ЧетГПТ влијае врз тинејџерите, но рекоа дека се фокусирани на „правилно решавање на вакви сценарија“ со алатки за „подобро откривање знаци на ментален или емоционален стрес“ и подобрувања на однесувањето на четботот.

Студијата објавена во среда доаѓа во време кога сè повеќе луѓе - возрасни, како и деца - се свртуваат кон четботови со вештачка интелигенција за информации, идеи и дружење.

Според извештајот од јули на ЏПМорган Чејс (JPMorgan Chase), околу 800 милиони луѓе, или приближно 10 проценти од светската популација, го користат ЧетГПТ.

„Тоа е технологија која има потенцијал да овозможи огромни скокови во продуктивноста и човековото разбирање“, рече Ахмед. „А сепак, во исто време е двигател во многу поразорна, малигна смисла.“

Ахмед рече дека бил најзгрозен откако прочитал три емоционално разорни белешки за самоубиство што ЧетГПТ ги генерирал за лажниот профил на 13-годишно девојче - со едно писмо прилагодено на нејзините родители, а друго на браќа и сестри и пријатели.

„Почнав да плачам“, рече тој во интервјуто.

Четботот, исто така, често споделувал корисни информации, како што е телефонска линија за кризни ситуации. Од OпенАИ рекоа дека ЧетГПТ е обучен да ги охрабрува луѓето да се обратат до професионалци за ментално здравје или до доверливи најблиски ако изразат мисли за самоповредување.

Но кога ЧетГПТ одбил да одговори на прашања за штетни теми, истражувачите лесно можеле да го избегнат тоа одбивање и да ги добијат информациите, тврдејќи дека се „за презентација“ или за пријател.

Влоговите се високи, дури и ако само мал дел од корисниците на ЧетГПТ го ангажираат четботот на овој начин.

Во САД, повеќе од 70 проценти од тинејџерите се свртуваат кон четботовите со вештачка интелигенција за дружење, а половина редовно користат ВИ придружници, според неодамнешна студија од Комон Сенс Медиа (Common Sense Media), група која ги проучува и се залага за разумно користење на дигиталните медиуми.

Тоа е феномен што ОпенАИ го призна. Извршниот директор Сем Алтман минатиот месец изјави дека компанијата се обидува да ја проучи „емоционалната прекумерна зависност“ од технологијата, опишувајќи ја како навистина честа работа кај младите луѓе.

„Луѓето премногу се потпираат на ЧетГПТ“, рече Алтман на конференција.

„Има млади луѓе кои само велат, како- Не можам да донесам никаква одлука во мојот живот без да му кажам на ЧетГПТ сѐ што се случува. Ме познава мене. Ги познава моите пријатели. Ќе направам што и да каже-Тоа ми се чини навистина лошо.“

Алтман рече дека компанијата „се обидува да разбере што да прави во врска со тоа“.

Иако голем дел од информациите што ги споделува ЧетГПТ може да се најдат на обичен пребарувач, Ахмед рече дека постојат клучни разлики што ги прават четботовите поподмолни кога станува збор за опасни теми.

Една е што „се синтетизира во план по мерка за поединецот“.