Трамп ги негираше шпекулациите дека е болен
Немав конференција два дена и многу луѓе рекоа дека нешто мора да не е во ред со мене, а поранешниот претседател Бајден не одржуваше конференции со месеци, па никој не рече дека нешто не е во ред со него, а знаевме дека не беше во форма, вели Трамп
Трамп рече дека бил активен за време на продолжениот викенд за Денот на трудот, секој ден одејќи на своето голф терен во Вирџинија / AP
3 септември 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп ги негираше шпекулациите дека има здравствени проблеми, односно дека е дури и мртов, јавува Си-Ен-Ен.

„Немав конференција два дена, а многу луѓе велеа дека нешто мора да не е во ред со мене. Поранешниот претседател Џозеф Бајден не одржуваше конференции со месеци, никогаш не го видовте и никој не рече дека нешто не е во ред со него, а сите знаеме дека не беше во најдобра форма“, рече Трамп.

Трамп, исто така, рече дека не ги видел теориите на заговор што кружеа на интернет во текот на викендот дека е мртов, но дека добивал извештаи за тоа.

Трамп рече дека бил активен за време на продолжениот викенд за Денот на трудот, секој ден одејќи на својот голф терен во Вирџинија, и истакна дека во петокот дал и интервју за Дејли Колер.

Теориите на заговор за здравјето на Трамп почнаа да се шират во текот на викендот, откако Трамп не се појавуваше јавно неколку дена, објави Си-Ен-Ен.

Во некои објави на интернет, откако беа објавени фотографии на кои се гледаат необични модринки на неговите раце, имаше тврдења дека Трамп е сериозно болен или дури веќе е мртов, според американската телевизиска мрежа.

