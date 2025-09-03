Американскиот претседател Доналд Трамп ги негираше шпекулациите дека има здравствени проблеми, односно дека е дури и мртов, јавува Си-Ен-Ен.

„Немав конференција два дена, а многу луѓе велеа дека нешто мора да не е во ред со мене. Поранешниот претседател Џозеф Бајден не одржуваше конференции со месеци, никогаш не го видовте и никој не рече дека нешто не е во ред со него, а сите знаеме дека не беше во најдобра форма“, рече Трамп.

Трамп, исто така, рече дека не ги видел теориите на заговор што кружеа на интернет во текот на викендот дека е мртов, но дека добивал извештаи за тоа.