Туркије остро ја осуди одлуката на Израел за проширување на воените операции во Газа и преземањето на контролата врз градот Газа, опишувајќи ја како нова фаза од експанзионистичката и геноцидна политика на Тел Авив во регионот.
„Секој потег на фундаменталистичката влада на Нетанјаху, насочен кон продолжување на геноцидот врз палестинскиот народ и продолжување на окупацијата, нанесува сериозен удар врз меѓународниот мир и безбедност, ја влошува регионалната нестабилност и дополнително ја продлабочува хуманитарната криза“, се вели во соопштението на турското Министерство за надворешни работи.
Министерството нагласи дека траен мир во регионот може да се постигне само со почитување на меѓународното право, давање приоритет на дипломатијата и заштита на основните човекови права.
Анкара апелира до Израел веднаш да ги суспендира своите воени планови, да прифати прекин на огнот во Газа и да ги продолжи преговорите за решение за две држави.
Нарекувајќи го израелскиот потег обид да се направи Газа ненаселлива и насилно да се раселат Палестинците од нивната земја, министерството апелираше до меѓународната заедница да ги исполни своите обврски.
„Го повикуваме Советот за безбедност на ОН да усвои обврзувачки мерки за да ги запре израелските дејствија што ги кршат меѓународното право и хуманитарните вредности“, се вели во соопштението.
Во меѓувреме, претседателот на турскиот парламент, Нуман Куртулмуш, рече дека овој крвав план од страна на геноцидната и воено злосторничка израелска влада е неприфатлив и дека светот не смее да молчи.
„Остро го осудуваме и отфрламе овој подмолен план“, рече тој.
Куртулмуш го опиша крвавиот план за преземање контрола врз цела Газа, одобрен од таканаречениот Совет за безбедност на она што тој го нарече ционистичка терористичка држава, како мрачен потег што очигледно ги крши и меѓународното право и човештвото.
Тој ги повика меѓународните институции и заедници да се спротивстават на крвавиот план за окупација на Израел и да застанат покрај Газа.
„Одбраната на Газа и Палестина денес значи одбрана на законот, моралот и заедничката иднина на човештвото“, рече тој.
Директорот за комуникации Бурханетин Дуран, исто така, ја осуди одлуката на Израел да ја окупира Газа, предупредувајќи дека тоа дополнително ќе ги продлабочи кршењата на човековите права и хуманитарната криза.
Дуран на платформата X рече дека плановите и нападите на Израел се насочени кон целото човештво, мирот и стабилноста.
„Со оглед на зголеменото тешко бомбардирање на цивилите, уништувањето на инфраструктурата и негирањето на основните хуманитарни потреби, она што Израел го прави во Газа е јасен чин на геноцид. Не може да има оправдување за окупацијата, угнетувањето и одземањето животи на невини луѓе“, рече Дуран.
Тој нагласи дека совеста на човештвото не може да се замолчи, повикувајќи ја меѓународната заедница решително да се спротивстави на ваквите еднострани потези и активно да работи кон праведно решение.
„Ова е нашиот повик до светот“, рече тој, „да не молчи, туку да зборува во име на човештвото и во име на правдата“.
„Свеста на светот има моќ да го запре и победи Израел. Како што силно нагласи нашиот претседател Реџеп Таип Ердоган: `Секој може да молчи. Секој може да стои настрана. Но, ние нема да молчиме, не можеме да молчиме и да бидеме сигурни дека нема да молчиме`“.