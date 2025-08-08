Туркије остро ја осуди одлуката на Израел за проширување на воените операции во Газа и преземањето на контролата врз градот Газа, опишувајќи ја како нова фаза од експанзионистичката и геноцидна политика на Тел Авив во регионот.

„Секој потег на фундаменталистичката влада на Нетанјаху, насочен кон продолжување на геноцидот врз палестинскиот народ и продолжување на окупацијата, нанесува сериозен удар врз меѓународниот мир и безбедност, ја влошува регионалната нестабилност и дополнително ја продлабочува хуманитарната криза“, се вели во соопштението на турското Министерство за надворешни работи.

Министерството нагласи дека траен мир во регионот може да се постигне само со почитување на меѓународното право, давање приоритет на дипломатијата и заштита на основните човекови права.

Анкара апелира до Израел веднаш да ги суспендира своите воени планови, да прифати прекин на огнот во Газа и да ги продолжи преговорите за решение за две држави.

Нарекувајќи го израелскиот потег обид да се направи Газа ненаселлива и насилно да се раселат Палестинците од нивната земја, министерството апелираше до меѓународната заедница да ги исполни своите обврски.

„Го повикуваме Советот за безбедност на ОН да усвои обврзувачки мерки за да ги запре израелските дејствија што ги кршат меѓународното право и хуманитарните вредности“, се вели во соопштението.

Во меѓувреме, претседателот на турскиот парламент, Нуман Куртулмуш, рече дека овој крвав план од страна на геноцидната и воено злосторничка израелска влада е неприфатлив и дека светот не смее да молчи.

„Остро го осудуваме и отфрламе овој подмолен план“, рече тој.

Куртулмуш го опиша крвавиот план за преземање контрола врз цела Газа, одобрен од таканаречениот Совет за безбедност на она што тој го нарече ционистичка терористичка држава, како мрачен потег што очигледно ги крши и меѓународното право и човештвото.