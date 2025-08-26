Силите на израелската армија нападнаа село во селото Кунеитра во јужна Сирија во ноќен напад, објавија локалните медиуми во вторник.
Според државната телевизија Ал-Икбарија, израелските трупи извршиле напад во селото Суваиса, испукале ракети кон небото и извршиле претреси во областа поради конфронтациите од жителите.
Еден млад граѓанин бил приведен од армиските сили, соопшти телевизијата.
Ноќниот напад е четвртиот израелски напад во август врз Кунеитра, која се наоѓа во зоната на раздвојување во окупираната Голанска Висорамнина.
Министерот за одбрана на Израел, Израел Кац, изјави преку американската компанија за социјални медиуми X дека израелската армија „ќе остане на врвот на планината Хермон и во безбедносната зона“.
Тој тврдеше дека присуството на армијата е неопходно за „заштита на населбите Голан и Галилеја“ и заедницата Друзи во Сирија.
Во последните седум месеци, израелската армија ја окупираше планината Хермон (Џабал ал-Шеик) и безбедносен појас широк 15 километри (9,3 милји) во делови од јужна Сирија, контролирајќи повеќе од 40.000 Сиријци во заземената тампон-зона.
По падот на режимот на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година, Израел ја прошири својата окупација на сириските Голански Висорамнини со заземање на демилитаризираната тампон-зона, потег со кој се прекрши Договорот за раздвојување со Сирија од 1974 година.
Новата сириска администрација, која е на власт од крајот на декември 2024 година, не претставува никаква закана за Израел, но израелската војска постојано преминуваше на сириска територија и извршуваше воздушни напади во кои загинаа цивили и беа уништени воени објекти и инфраструктура на Сирија.