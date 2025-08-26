Тој тврдеше дека присуството на армијата е неопходно за „заштита на населбите Голан и Галилеја“ и заедницата Друзи во Сирија.

Во последните седум месеци, израелската армија ја окупираше планината Хермон (Џабал ал-Шеик) и безбедносен појас широк 15 километри (9,3 милји) во делови од јужна Сирија, контролирајќи повеќе од 40.000 Сиријци во заземената тампон-зона.

По падот на режимот на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година, Израел ја прошири својата окупација на сириските Голански Висорамнини со заземање на демилитаризираната тампон-зона, потег со кој се прекрши Договорот за раздвојување со Сирија од 1974 година.

Новата сириска администрација, која е на власт од крајот на декември 2024 година, не претставува никаква закана за Израел, но израелската војска постојано преминуваше на сириска територија и извршуваше воздушни напади во кои загинаа цивили и беа уништени воени објекти и инфраструктура на Сирија.