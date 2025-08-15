Кога Доналд Трамп и Владимир Путин ќе се сретнат денеска во Анкоридж, тие ќе зачекорат во долг ред историски средби меѓу лидерите на двете светски сили.

Повеќе од осум децении, ваквите самити претставувале пресвртни точки – создавајќи сојузи за време на војна, смирувајќи кризи од Студената војна и тестирајќи ги границите на соработката среде длабоко ривалство.

Оваа најнова средба се одржува во услови на тековната војна во Украина, без преседан западни санкции кон Русија и геополитичка клима понапрегната од кога било од 1980-тите години.

Познавачите на состојбите велат дека самитот во Алјаска може да биде можност за управување со конфронтацијата, или уште една пропуштена шанса што ќе ги продлабочи поделбите.

1943-1945: Воен сојуз

Традицијата започна за време на Втората светска војна, кога неверојатни сојузници се здружија за да ја поразат нацистичка Германија.

Во ноември 1943 година, претседателот Френклин Д. Рузвелт отпатува во Техеран за првата средба лице-в-лице со советскиот лидер Јосиф Сталин. Заедно со британскиот премиер Винстон Черчил, „Големата тројка“ се обврза на инвазијата во Нормандија (Ден Д).

Во февруари 1945 година во Јалта, кога победата во Европа беше близу, Рузвелт и Сталин се согласија околу поратната окупација на Германија и ја поставија основата за ОН. Сепак, нивните договори за иднината на Источна Европа ги посеаја семињата на Студената војна.

До јули 1945 во Потсдам, расположението се промени. Новиот американски претседател Хари Труман му кажа на Сталин за „ново оружје со необична разорна сила“ – атомската бомба – што го означи почетокот на децении недоверба.

1955-1971: Конфронтација во Студената војна

По осумгодишна пауза по смртта на Сталин, самитите продолжија среде нуклеарната трка во вооружување. Во 1955 година, претседателот Двајт Ајзенхауер се сретна со Никита Хрушчов и Николај Булгањин во Женева, започнувајќи го т.н. „Духот на Женева“.

Посетата на Хрушчов во САД во 1959 година – првата на еден советски лидер во Америка – заврши во Камп Дејвид со привремено смирување на тензиите околу Берлин. Но, добрата волја исчезна во мај 1960, кога планираниот париски самит пропадна – Хрушчов замина поради одбивањето на Ајзенхауер да се извини откако Советите соборија американски шпионски авион U-2 над нивниот воздушен простор.

Напнатата средба во 1961 година меѓу претседателот Џон Ф. Кенеди и Хрушчов во Виена не донесе пробив и го најави градењето на Берлинскиот ѕид и Кубанската ракетна криза.

1972-1979: Ерата на детант

1970-тите години донесоа намалување на тензиите, познато како детант.

Во мај 1972, Ричард Никсон отпатува во Москва – првпат по Рузвелт еден американски претседател да ја посети Советска Русија. Никсон и советскиот лидер Леонид Брежњев го потпишаа Договорот за антибалистички ракети (АБМ) и привремениот Договор за ограничување на стратешкото вооружување (САЛТ I) – првите договори за ограничување на нуклеарната трка.

Средбата во Владивосток во 1974 меѓу претседателот Џералд Форд и Брежњев ја постави основата за САЛТ II, потпишан од претседателот Џими Картер во 1979 – но никогаш не беше ратификуван поради советската инвазија на Авганистан.

1985-1991: Крајот на Студената војна