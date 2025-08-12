Туркије и Грузија ќе продолжат да работат „рамо до рамо“ за зајакнување на регионалната соработка, мирот и развојот, изјави претседателот на Република Туркије, Реџеп Таип Ердоган, во вторник на заедничката прес-конференција со својот грузиски колега, Михаил Кавелашвили.
Ердоган го нагласи стратешкото значење на железницата Баку-Тбилиси-Карс, нарекувајќи ја „’рбет на Средниот коридор“ и нагласувајќи ја нејзината важност во пресрет на почетокот на работењето со полн капацитет.
„Разговаравме за случувањата поврзани со регионот на Црното Море, мировните процеси на Кавказ, војната во Украина и хуманитарната трагедија во Газа. Туркије и Грузија работат рамо до рамо за да може мирот да преовладува во регионот и пошироко“, рече Ердоган.
Тој додаде дека обемот на билатералната трговија надмина три милијарди долари во последните години и рече:
„Постепено се движиме кон нашата нова цел од пет милијарди долари. Се надевам дека нашето стратешко партнерство ќе се подобри уште повеќе со поддршка на нашите нации, рече Ердоган.
Грузискиот претседател рече дека неговаа земја ќе продолжи да го поддржува мировниот процес меѓу Азербејџан и Ерменија.
„Поддршката на Туркије за територијалниот интегритет на нашата земја е важна. Анкара игра клучна улога во воспоставувањето мир во регионот на Црното Море“, рече Кавелашвили.
Претседателот на Грузија е во дводневна официјална посета на Туркије.
Ердоган го пречека Кавелашвили со официјална церемонија во главниот град Анкара, а во текот на денот беше планирана официјална гала вечера во негова чест.