Туркије и Грузија ќе продолжат да работат „рамо до рамо“ за зајакнување на регионалната соработка, мирот и развојот, изјави претседателот на Република Туркије, Реџеп Таип Ердоган, во вторник на заедничката прес-конференција со својот грузиски колега, Михаил Кавелашвили.

Ердоган го нагласи стратешкото значење на железницата Баку-Тбилиси-Карс, нарекувајќи ја „’рбет на Средниот коридор“ и нагласувајќи ја нејзината важност во пресрет на почетокот на работењето со полн капацитет.

„Разговаравме за случувањата поврзани со регионот на Црното Море, мировните процеси на Кавказ, војната во Украина и хуманитарната трагедија во Газа. Туркије и Грузија работат рамо до рамо за да може мирот да преовладува во регионот и пошироко“, рече Ердоган.

Тој додаде дека обемот на билатералната трговија надмина три милијарди долари во последните години и рече:

„Постепено се движиме кон нашата нова цел од пет милијарди долари. Се надевам дека нашето стратешко партнерство ќе се подобри уште повеќе со поддршка на нашите нации, рече Ердоган.