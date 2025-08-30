ТУРКИЈЕ
„Како нација, имаме радост повторно да ја почувствуваме гордоста и ентузијазмот на Денот на победата, 30 Август, една од пресвртниците и златните страници во нашата историја", рече Ердоган преку соопштение.
30 август 2025

Туркије го одбележува 30 Август, 103-годишнината од Денот на победата, за кој претседателот Реџеп Таип Ердоган рече дека е симбол на решителноста на турската нација за слобода, отпорност и вечна независност.

„Како нација, имаме радост повторно да ја почувствуваме гордоста и ентузијазмот на Денот на победата, 30 Август, една од пресвртниците и златните страници во нашата историја“, рече Ердоган преку соопштение.

„Овој славен ден е едно од најсилните олицетворенија на огромната волја, непоколебливата верба и херојство што турската нација го покажа за независност и иднина“, додаде тој.

Ердоган рече дека „Големата победа“, постигната преку патриотизмот на армијата и одлучноста на нацијата, „ги скрши синџирите на ропството“, ги постави темелите на Републиката и застана како симбол на преродбата на нацијата, на борбата за „егзистенција“ и „вечна независност“.

„Ова е толку голема победа што инспирираше надеж не само за турската нација, туку и за другите угнетени нации, станувајќи симбол на идеалот за независност“, додаде тој.

Истакна дека преку оваа победа, турската нација уште еднаш му докажа на светот дека „никогаш не може да биде потчинета, никогаш не прифаќа ропство и никогаш не прави компромис за својата независност“.

Турскиот претседател нагласи дека Големата победа не е само историско сеќавање, туку „водич што дејствува како извор на светлина“ за иднината на нацијата.

Тој посочи дека денешната одговорност е да се носи „факелот на независноста запален на 30 Август“ во „посилна иднина“ преку „единство и солидарност“, нагласувајќи дека во Столетието на Туркије, најважна должност е да се направи татковината, доверена со жртвите на предците, „помоќна и попросперитетна“.

Тој им оддаде почит на основачот на Турската Република, Мустафа Кемал Ататурк, неговите соборци и сите загинати херои, им оддаде почит на ветераните и ѝ го честита на нацијата Денот на победата.

Подоцна, претседателот, придружуван од високи државни претставници, го посети Аниткабир, мавзолејот на Ататурк, каде што оддаде почит и се потпиша во Книгата за специјални гости, потврдувајќи ја решеноста на Туркије да ја заштити својата безбедност, стабилност и иднина од новите предизвици.

Во порака на турската платформа за социјални медиуми NSosyal, првата дама на Туркије, Емине Ердоган, рече: „Среќна 103-годишнина од нашиот 30 август, Денот на победата, кој ја круниса нашата Војна за независност со слава и чест. Со милост и благодарност ги чувам во сеќавање нашите херои, особено Гази Мустафа Кемал Ататурк, и нашите ветерани.“

Денот на победата ја означува последната битка во западна Анадолија против грчките сили во 1922 година и е посветен на Турските вооружени сили.

Турските сили ја водеа Битката кај Думлупинар од 26 до 30 август на просторите на денешната централна турска област Кутахија, каде што инвазијата на грчката армија беше одлучно поразена.

До крајот на 1922 година, сите странски сили беа протерани од териториите кои заедно станаа Република Туркије една година подоцна.

ИЗВОР:AA
