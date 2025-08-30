Туркије го одбележува 30 Август, 103-годишнината од Денот на победата, за кој претседателот Реџеп Таип Ердоган рече дека е симбол на решителноста на турската нација за слобода, отпорност и вечна независност.

„Како нација, имаме радост повторно да ја почувствуваме гордоста и ентузијазмот на Денот на победата, 30 Август, една од пресвртниците и златните страници во нашата историја“, рече Ердоган преку соопштение.

„Овој славен ден е едно од најсилните олицетворенија на огромната волја, непоколебливата верба и херојство што турската нација го покажа за независност и иднина“, додаде тој.

Ердоган рече дека „Големата победа“, постигната преку патриотизмот на армијата и одлучноста на нацијата, „ги скрши синџирите на ропството“, ги постави темелите на Републиката и застана како симбол на преродбата на нацијата, на борбата за „егзистенција“ и „вечна независност“.

„Ова е толку голема победа што инспирираше надеж не само за турската нација, туку и за другите угнетени нации, станувајќи симбол на идеалот за независност“, додаде тој.

Истакна дека преку оваа победа, турската нација уште еднаш му докажа на светот дека „никогаш не може да биде потчинета, никогаш не прифаќа ропство и никогаш не прави компромис за својата независност“.

Турскиот претседател нагласи дека Големата победа не е само историско сеќавање, туку „водич што дејствува како извор на светлина“ за иднината на нацијата.