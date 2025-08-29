Турскиот парламент во петокот усвои резолуција со која се осудува проширувањето на израелската окупација во Газа и геноцидот врз палестинскиот народ.
Претседателот на парламентот Нуман Куртулмуш свика вонредна седница за да разговара за постојаните израелски напади врз Газа, она што пратениците го нарекоа геноцид и угнетување на палестинскиот народ, политиките на глад и моменталната ситуација во регионот.
Подоцна, во собранието беше прочитана парламентарната резолуција, потпишана од Куртулмуш.
Во резолуцијата се наведува дека долгогодишните политики на Израел за окупација, уништување и анексија на палестинскиот народ се претворија во геноцид во Газа во последните две години.
Во резолуцијата се истакнува дека геноцидната влада на Нетанјаху намерно ги осудила луѓето од Газа на глад и немаштија, ефикасно затворајќи ги во она што е опишано како затвор на смртта и гладот.
Со проширувањето на окупаторската операција, во резолуцијата се наведува дека Израел ги ескалирал своите масакри и угнетување, убивајќи речиси 70.000 луѓе, претежно жени и деца, ранувајќи повеќе од 150.000 и уништувајќи голем дел од цивилната инфраструктура во Газа.
Во резолуцијата се додава дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот круг, незадоволни од овие злосторства, ги интензивираат напорите за истребување на Палестинците со тоа што се обидуваат да ги анектираат сите палестински територии, вклучително и Газа.
Исто така, се истакнува дека, освен Меѓународниот суд на правдата и Меѓународниот кривичен суд, ниту едно глобално тело не дејствувало за да ги спречи нелегалните одлуки и масакри на Израел.
Сепак, се додава дека е охрабрувачки што некои земји, кои некогаш молчеа или го поддржуваа Израел, сега почнаа да ја признаваат Палестина и да применуваат мерки за бојкот против Израел, што се опишува како голем успех на совеста на човештвото.
Во резолуцијата се нагласува дека масакрите и употребата на глад како оружје во Газа претставуваат геноцид и се повикува меѓународната заедница да ги засили своите напори за притисок врз Израел да постигне траен прекин на огнот, повлекување на силите и да обезбеди континуиран проток на хуманитарна помош во Газа.
„Апелираме членството на Израел во ОН и другите меѓународни тела да биде суспендирано сè додека не ги прекине своите геноцидни политики“, се вели во резолуцијата на турскиот парламент, додавајќи дека сите национални парламенти треба да ги прекинат воените и трговските врски со Израел и да работат на укинување на ембаргото наметнато врз Палестина.
Резолуцијата, исто така, повикува на зачувување на решението со две држави, повикувајќи ги земјите да ја признаат Палестина и да се приклучат на Групата на пратеници за поддршка на Палестина, формирана во Истанбул под водство на турскиот парламент во април годинава.