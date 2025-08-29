Турскиот парламент во петокот усвои резолуција со која се осудува проширувањето на израелската окупација во Газа и геноцидот врз палестинскиот народ.

Претседателот на парламентот Нуман Куртулмуш свика вонредна седница за да разговара за постојаните израелски напади врз Газа, она што пратениците го нарекоа геноцид и угнетување на палестинскиот народ, политиките на глад и моменталната ситуација во регионот.

Подоцна, во собранието беше прочитана парламентарната резолуција, потпишана од Куртулмуш.

Во резолуцијата се наведува дека долгогодишните политики на Израел за окупација, уништување и анексија на палестинскиот народ се претворија во геноцид во Газа во последните две години.

Во резолуцијата се истакнува дека геноцидната влада на Нетанјаху намерно ги осудила луѓето од Газа на глад и немаштија, ефикасно затворајќи ги во она што е опишано како затвор на смртта и гладот.

Со проширувањето на окупаторската операција, во резолуцијата се наведува дека Израел ги ескалирал своите масакри и угнетување, убивајќи речиси 70.000 луѓе, претежно жени и деца, ранувајќи повеќе од 150.000 и уништувајќи голем дел од цивилната инфраструктура во Газа.