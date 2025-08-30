Еден од првите акти на озлогласеност од страна на израелската разузнавачка агенција Мосад беше драматичното киднапирање на озлогласениот нацистички воен злосторник, Адолф Ајхман, од Аргентина во 1960 година. А подоцна ги освои насловите со елиминирање на оперативците на Црниот септември, одговорни за масакрот на Олимписките игри во Минхен во 1972 година.

Иако ваквите атентати, киднапирања и акти на саботажа може да се усогласат со доктрините за национална безбедност на Израел, нивното извршување без согласност и во рамките на странски суверени територии, е спротивно на меѓународното право.

Овие операции често го нарушуваат суверенитетот, вклучуваат незаконска употреба на сила и ги кршат основните човекови права, вклучително и правичното судење и правото на живот.

Со децении, израелската разузнавачка машина е обвиткана во аура на неказнивост. За некои, ова му даде на Мосад репутација како најстрашна шпионска агенција во светот. Но таа илузија се намалува, особено во Туркије.

Иако Мосад постигна некои разузнавачки успеси користејќи локални агенти во Иран, особено за време на мисии со висок профил како таканаречената „Операција Издигнување на лавот“, тие постојано се сопнуваат во турските граници.

Од 2021 година, Националната разузнавачка организација (МИТ) и полициските единици на Турција систематски ги демонтираа домашните мрежи на Мосад преку серија контраразузнавачки напади.

Удар по удар: Турското сузбивање

Во последниве години, Туркије постигна серија големи разузнавачки победи со разоткривање на тајните активности на Мосад.

Работејќи во тесна координација, МИТ и полициските единици прекинаа повеќе шпионски кругови, разоткривајќи ги подлабоките амбиции на Израел во земјата.

Контраофанзивата започна во 2021 година со операција предводена од Истанбул која опфаќаше четири провинции. Властите ја разоткрија првата голема мрежа на Мосад, наводно задолжена за собирање разузнавачки информации за палестинските студенти. Петнаесет осомничени беа уапсени.

Во 2022 година, мрежата се прошири. Властите открија шпионски круг од 68 членови, составен од приватни детективи и цивилни оперативци. Групата наводно му доставувала на Мосад адреси, податоци за летови и досиеја за надзор.

Следната година беше откриена „Ќелија на духот“ од 56 лица. Оваа група наводно ги таргетирала странските дипломати и политичките личности во Туркије. Седум осомничени беа приведени.

Во јануари 2024 година, операцијата Крт започна истовремени рации низ осум провинции. Триесет и четири лица беа приведени и обвинети за уцена, надзор и обиди за киднапирање.

Неколку месеци подоцна, во март беше уапсена мрежа на приватни детективи за која се веруваше дека соработува директно со израелски инструктори, обезбедувајќи разузнавачки информации во реално време од теренот.

Голема априлска операција демонтираше она што изгледаше како семеен внатрешен шпионски круг. Осум лица беа уапсени за криминални активности, вклучувајќи фалсификување документи, следење цели и сајбер надзор. Судовите ги осудија на вкупно 100 години затвор.

Но можеби најзначајното сузбивање се случи во август 2024 година. Лиридон Реџепи, роден во Косово, за кој се тврди дека е финансиски координатор на Мосад во Туркије, беше уапсен во Истанбул.

Истражителите открија дека тој префрлил средства, преку криптовалути и Вестерн Унион, на агенти вклучени во прекугранични операции, вклучително и мисии во Сирија.

Овие операции направија повеќе од неутрализирање на непосредните закани. Тие испратија јасна порака: Мосад не може да воспостави трајно или одржливо присуство на турска почва.

Кога ловецот е уловен: Случајот Омар Албелбајси