Врховниот суд на Пакистан денес му одобри кауција на поранешниот премиер Имран Кан, кој е во затвор поради повеќе случаи поврзани со нападите врз воените објекти во мај 2023 година, соопштија судскиот записник и неговиот адвокат, јавува Анадолу.

Тричлена комисија на Врховниот суд, предводена од главниот судија Јахја Африди, ја одобри жалбата на Кан на пресудата на Високиот суд во Лахор, со која се отфрли неговото барање за кауција во осум случаи поврзани со насилството во 2023 година.

Судот нареди ослободување на 72-годишниот Кан доколку не е баран во ниеден друг случај. Сепак, Кан ќе остане в затвор бидејќи е осуден и за случај на корупција.