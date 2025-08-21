ПОЛИТИКА
Имран Кан доби кауција за дел од затворските казни
Судот нареди ослободување на поранешениот премиер на Пакистан доколку не е баран во ниеден друг случај. Сепак, Кан ќе остане в затвор бидејќи е осуден и за случај на корупција
21 август 2025

Врховниот суд на Пакистан денес му одобри кауција на поранешниот премиер Имран Кан, кој е во затвор поради повеќе случаи поврзани со нападите врз воените објекти во мај 2023 година, соопштија судскиот записник и неговиот адвокат, јавува Анадолу.

Тричлена комисија на Врховниот суд, предводена од главниот судија Јахја Африди, ја одобри жалбата на Кан на пресудата на Високиот суд во Лахор, со која се отфрли неговото барање за кауција во осум случаи поврзани со насилството во 2023 година.

Судот нареди ослободување на 72-годишниот Кан доколку не е баран во ниеден друг случај. Сепак, Кан ќе остане в затвор бидејќи е осуден и за случај на корупција.

Поранешната крикет-ѕвезда и политичар се соочува со низа обвиненија – од корупција до тероризам – кои тој ги нарекува „измама“.

Во последните месеци повеќе лидери и пратеници од неговата партија, Пакистан Техрик-е-Инсаф (ПТИ), вклучително и опозициските лидери во двата дома на Парламентот, беа осудени во слични предмети.

Неколку воени објекти, вклучително и штабот на армијата, попознат како Генерален штаб, во гарнизонскиот град Равалпинди беа нападнати од демонстранти откако Кан беше накратко уапсен за случај на корупција во мај 2023 година.

