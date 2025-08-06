Турската одбранбена компанија Аселсан вчера објави дека во првите шест месеци од 2025 година потпишала директни и индиректни договори за извоз во вредност од 1,3 милијарди долари, продолжувајќи ја својата стратегија за извозно ориентиран раст со „решителност“.

Во периодот од првите шест месеци од 2025 година, приходите на компанијата достигнале 53,7 милијарди турски лири (1,32 милијарди долари), што претставува пораст од 11,3 % во однос на истиот период минатата година. Овој раст, според Аселсан, е резултат на континуираните испораки во области како што се противвоздушна одбрана, електрооптика, радари, авијација, електронско војување, безбедносни и вооружени системи.

Во првата половина на годината, компанијата склучила нови договори во вредност од 2,8 милијарди долари, што е зголемување од 10 % во споредба со истиот период минатата година. Вредноста на активните нарачки се зголемила за 30 %, достигнувајќи 16 милијарди долари.

Оперативната добивка пред камати, даноци, амортизација и отписи (EBБИТДA) се зголемила за 15 % на 319,7 милиони долари, со маргина од 25 %, додека „Book-to-Bill“ односот изнесувал 2 (односот на примени нарачки кон наплатени за одреден период), што ја позиционира компанијата над индустрискиот просек.

Во истиот период, вложувањата во истражување и развој пораснале за 42 %, достигнувајќи 572 милиони долари, додека вложувањата во инфраструктура се зголемени дvojno, односно 100 %, достигнувајќи 104 милиони долари.