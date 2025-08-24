Најголемиот воен брод на Туркије, амфибискиот јуришен брод ТЏГ Анадолу, денес заплови низ Босфорот за да се придружи на парадата по повод настанот „ТЕХНОФЕСТ Сина татковина“.

Како дел од настанот на кој ќе се претстават морнаричките и поморските капацитети на Туркије, одбрани единици на турската морнарица денес ќе парадираат Босфорскиот теснец.

Меѓу бродовите што учествуваат се ТЏГ Анадолу, ТЏГ Саварона и подморницата ТЏГ Хизирреис, соопштија организаторите на настанот.

Тие се планирани да пловат од 15:30 до 18:30 часот по локално време, почнувајќи од мостот Јавуз Султан Селим и поминувајќи низ Саријер, Тарабја, Емирган, Канлиџа, Румели Хисари, Кандили, Бебек и Ортакој, пред до палатата Долмабахче преку Мостот на загинатите херои од 15 јули, каде што претседателот Реџеп Таип Ердоган ќе ја поздрави флотата.