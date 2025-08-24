СВЕТ
1 мин читање
„ТЕХНОФЕСТ Сина татковина“: Турскиот носач на дронови ТЏГ Анадолу вплови низ Босфорот
Како дел од настанот на кој ќе се претстават морнаричките и поморските капацитети на Туркије, одбрани единици на турската морнарица денес ќе парадираат Босфорскиот теснец.
„ТЕХНОФЕСТ Сина татковина“: Турскиот носач на дронови ТЏГ Анадолу вплови низ Босфорот
„ТЕХНОФЕСТ Сина татковина“: Турскиот носач на дронови ТЏГ Анадолу вплови низ Босфорот / AA
24 август 2025

Најголемиот воен брод на Туркије, амфибискиот јуришен брод ТЏГ Анадолу, денес заплови низ Босфорот за да се придружи на парадата по повод настанот „ТЕХНОФЕСТ Сина татковина“.

Како дел од настанот на кој ќе се претстават морнаричките и поморските капацитети на Туркије, одбрани единици на турската морнарица денес ќе парадираат Босфорскиот теснец.

Меѓу бродовите што учествуваат се ТЏГ Анадолу, ТЏГ Саварона и подморницата ТЏГ Хизирреис, соопштија организаторите на настанот.

Тие се планирани да пловат од 15:30 до 18:30 часот по локално време, почнувајќи од мостот Јавуз Султан Селим и поминувајќи низ Саријер, Тарабја, Емирган, Канлиџа, Румели Хисари, Кандили, Бебек и Ортакој, пред до палатата Долмабахче преку Мостот на загинатите херои од 15 јули, каде што претседателот Реџеп Таип Ердоган ќе ја поздрави флотата.

Препорачано

Парадата ќе продолжи долж бреговите на Мода, Џадебостан и Малтепе.

Активностите на ТЕХНОФЕСТ Сина татковина ќе се одржат на 30 и 31 август во Командата на морнаричкото бродоградилиште во Истанбул.

Програмата ќе вклучува изложба на модели на поморски бродови, зони за виртуелна реалност, демонстрации од командоси на САТ и САС, трки со бродови и работилница за дизајн на бродови.

ИЗВОР:AA
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us