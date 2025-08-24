СВЕТ
Ердоган ги поздрави бродовите што минаа низ Босфорот од парадата „Сина татковина“ на ТЕХНОФЕСТ
Воените екипажи на бродовите го поздравија турскиот претседател со поздрав од 21 топ и традиционален специјален поморски поздрав.
Ердоган ги поздрави бродовите што минаа низ Босфорот од парадата „Сина татковина“ на ТЕХНОФЕСТ / AA
24 август 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ги поздрави бродовите на Турската морнарица што минуваа низ Босфорот во Истанбул.

Турскиот воен брод од домашно производство, воедно и најголемиот воен брод, ТЏГ Анадолу, ТЏГ Саварона, кој е наследство на основачот на Република Туркије, Мустафа Кемал Ататурк, како и ТЏГ Оручреис, ТЏГ Истанбул, ТЏГ Хејбелиада, ТЏГ Калкан, ТЏГ Аланија, ТЏГ Санџактар и подморницата ТЏГ Хизирреис минаа низ истанбулскиот теснец како дел од парадата „Сина татковина“ на ТЕХНОФЕСТ.

Парадата, која започна кај мостот „Јавуз Султан Селим“ во Истанбул, и беше следена со возбуденост од граѓаните, помина низ центарот на Саријер, Тарабја, Емирган, Канлиџа, Румели Хисари, линијата Кандили-Бебек, Ортакој и „Мостот на загинатите херои од 15 јули“.

Многу граѓани ја снимија парадата со своите мобилни телефони и ги споделија фотографиите на NSosyal користејќи го хаштагот #TeknofestMaviVatan (Текнофест „Сина татковина“).

Ердоган ја следеше парадата од работната канцеларија во „Долмабахче“.

Воените екипажи на бродовите го поздравија турскиот претседател со поздрав од 21 топ и традиционален специјален поморски поздрав.

Набљудувајќи ги бродовите од отворениот простор пред својата канцеларија, Ердоган ги поздрави екипажот и граѓаните кои беа на бродовите по повод церемонијата.

Претседателот Ердоган беше придружуван од првата дама на Туркије, Емине Ердоган, за време на поздравот.

Емине Ердоган беше облечена во бело, што е и бојата на Командата на поморските сили.

Парадата заврши откако турскиот претседател ги поздрави бродовите.

ИЗВОР:AA
