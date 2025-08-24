Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ги поздрави бродовите на Турската морнарица што минуваа низ Босфорот во Истанбул.

Турскиот воен брод од домашно производство, воедно и најголемиот воен брод, ТЏГ Анадолу, ТЏГ Саварона, кој е наследство на основачот на Република Туркије, Мустафа Кемал Ататурк, како и ТЏГ Оручреис, ТЏГ Истанбул, ТЏГ Хејбелиада, ТЏГ Калкан, ТЏГ Аланија, ТЏГ Санџактар и подморницата ТЏГ Хизирреис минаа низ истанбулскиот теснец како дел од парадата „Сина татковина“ на ТЕХНОФЕСТ.

Парадата, која започна кај мостот „Јавуз Султан Селим“ во Истанбул, и беше следена со возбуденост од граѓаните, помина низ центарот на Саријер, Тарабја, Емирган, Канлиџа, Румели Хисари, линијата Кандили-Бебек, Ортакој и „Мостот на загинатите херои од 15 јули“.

Многу граѓани ја снимија парадата со своите мобилни телефони и ги споделија фотографиите на NSosyal користејќи го хаштагот #TeknofestMaviVatan (Текнофест „Сина татковина“).

Ердоган ја следеше парадата од работната канцеларија во „Долмабахче“.