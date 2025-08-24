Писмото на Емине Ердоган, во кое ја повика Меланија Трамп истата чувствителност што ја покажа кон војната во Украина да ја покаже и кон хуманитарната криза во Газа, си најде место на насловните страници на бројни светски агенции и медиумски портали.

Велика Британија

Британскиот Би-Би-Си (BBC) го сподели писмото на Емине Ердоган преку својот профил на социјалната мрежа X, кој го следат речиси 50 милиони луѓе, како и преку својот Инстаграм-профил со 29,4 милиони следбеници.

BBC на својата интернет-страница ја објави веста под наслов: „Првата дама на Туркије упатува апел до Меланија Трамп за децата во Газа“.

Во извештајот се нагласува дека Емине Ердоган во писмото ја повикала Меланија Трамп да проговори во име на децата кои страдаат во Газа, а се истакнува и реченицата од писмото: „Мораме да ги обединиме нашите гласови и нашата сила против оваа неправда.“

Весникот The Telegraph во својот извештај наведе дека писмото има за цел да ја вклучи Меланија Трамп во мировните напори поврзани со Газа. Исто така се наведува дека првата дама на Туркије во писмото упатила апел за спасување на децата во Газа.

Агенцијата Reuters извести за писмото под наслов: „Првата дама на Туркије ја повикува Меланија Трамп да зборува за Газа“.

Во текстот се нагласува дека Емине Ердоган во писмото истакнала дека инспирацијата ја нашла во писмото што Меланија Трамп претходно овој месец му го упатила на рускиот претседател Владимир Путин во врска со децата погодени од војната во Русија и Украина.

Британскиот канал Sky News исто така извести дека првата дама на Туркије во писмото ја повикала Меланија Трамп чувствителноста што ја покажа кон украинските деца погодени од војната да ја покаже и кон децата во Газа.

Во извештајот се наведува дека Емине Ердоган потсети на емпатијата на Меланија кон 648 украински деца кои го загубиле животот во судирите, и ја повикала истата грижа и напор да ги посвети на децата во Газа.

Франција

Францускиот весник Le Point објави напис под наслов: „Мораме да ги обединиме гласовите: Емине Ердоган ја повика Меланија Трамп да ја поддржи децата во Газа“. Во извештајот се наведува дека Ердоган од Трамп побарала да разговара со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за состојбата на децата во Газа.

Во написот се нагласува дека овој апел е упатен по објавувањето на извештајот на Обединетите нации (ОН) во кој се укажува на гладот во Газа, и дека Ердоган повикала истата чувствителност што е покажана кон децата во Украина да се покаже и кон Газа.

Францускиот весник 20 minutes во извештајот со наслов: „Газа: Емине Ердоган упати апел до Меланија Трамп за гладните палестински деца“, истакнува дека Ердоган укажала на фактот дека во Газа во изминатите две години биле убиени 18 илјади деца, и дека од Трамп побарала да упати писмо до Нетанјаху за да се стави крај на хуманитарната криза во Газа, нагласувајќи дека тоа е „историска одговорност кон палестинскиот народ“.

Францускиот Le Figaro извести под наслов: „Како мајка, жена и човек: Емине Ердоган ја повика Меланија Трамп да ги брани правата на децата во Газа“.

Во текстот се цитирани зборовите на Емине Ердоган од писмото: „Како мајка, жена и човек, длабоко ги споделувам чувствата од вашето писмо и сакам исто така да ја негувате надежта и за децата во Газа кои копнеат по мир и спокој.“

Германија

Германскиот канал NTV на својот онлајн портал ја објави веста под наслов: „Сопругата на Ердоган напиша емотивно писмо до Меланија Трамп“, во кое пишува:

„Сопругата на претседателот на Република Туркије, Емине Ердоган, побара од Меланија Трамп, исто како што правеше за украинските деца, да се заложи и за палестинските деца во Појасот Газа и да разговара со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Во писмото упатено до претседателот на САД, кое го објави Претседателската палата, Емине Ердоган напиша: ‘Верувам дека сочувството што го покажавте кон 648 украински деца загинати во војната ќе се одрази и на Појасот Газа, каде што за помалку од две години беа убиени 62 илјади невини цивили, вклучувајќи 18 илјади деца.’“

Германското списание Der Spiegel ја објави веста под наслов: „Емине Ердоган напиша писмо до Меланија Трамп“, наведувајќи дека првата дама на Туркије во писмото повикала на поддршка за децата во Газа. Ердоган истакнала дека фразата „непознато бебе“ во контекст на илјадниците деца од Газа предизвикува „непоправливи рани во нашата совест“, и изразила верување дека сочувството што беше покажано кон украинските деца ќе биде пренесено и на Појасот Газа.

Бугарија

Бугарската државна новинска агенција BTA ја објави веста врз основа на која извести најголемата приватна телевизија bTV под наслов: „По Олена Зеленска, Емине Ердоган ѝ напиша писмо на Меланија Трамп: ‘Покажете исто сочувство и за Газа’“.

bTV во извештајот наведе: „Првата дама на Туркије побара од Меланија Трамп да му се обрати на израелскиот премиер за да се стави крај на хуманитарната криза во Газа.“

Бугарскиот дневен весник Dnevnik исто така ја пренесе веста на BTA без дополнителен коментар, додека објавите на социјалните мрежи поврзани со писмото на Емине Ердоган се темелеа на веста на агенцијата Анадолу.

Швајцарија

Писмото на Емине Ердоган, во кое ја повикува Меланија Трамп чувствителноста што ја покажа кон украинските деца да ја пренесе и кон децата во Газа, доби голем одѕив и во швајцарските медиуми.

Swissinfo ја објави веста под наслов: „Сопругата на Ердоган ѝ се обрати на Меланија Трамп за повеќе од 18 илјади убиени деца во Газа“, наведувајќи дека Ердоган сака Меланија да покаже иста загриженост за повеќе од 18 илјади палестински деца убиени во Газа, каква што покажа за децата страдани во Украина.

Швајцарскиот национален весник Blick ја објави веста под наслов: „Емине Ердоган побара помош од Меланија Трамп за децата во Газа“, истакнувајќи дека Ердоган ја повикала Меланија да се заложи за децата во Појасот Газа.

Францускиот 20 Minuten објави наслов: „Госпоѓа Ердоган ѝ се обрати на госпоѓа Трамп за децата во Газа“, наведувајќи дека турската прва дама ја повикала Меланија да испрати писмо до Бенјамин Нетанјаху, слично на она што му го упати на Владимир Путин.

Во веста се цитираат зборовите на Емине Ердоган: „Како мајка, жена и човек, искрено ги споделувам чувствата од вашето писмо и се надевам дека истата надеж ќе ја пренесете и на децата во Газа кои копнеат по мир и спокој.“

Белгија

Белгискиот француски весник La Libre, повикувајќи се на агенцијата Belga, пренесе дека Емине Ердоган во писмото до Меланија Трамп ја повикала да му се обрати на Нетанјаху за децата во Газа. Се наведува дека Ердоган ја потсетила Меланија на претходната чувствителност кон децата убиени во војната во Украина и побарала истиот хуманитарен глас да се подигне и за Газа.

Во веста се цитираат зборовите на Емине Ердоган: „Се надевам дека сочувството што го покажавте кон 648 деца убиени во Украина ќе се примени и на 18 илјади деца и вкупно 62 илјади цивили убиени во Газа за помалку од две години.“

Белгискиот фламански јавен канал VRT објави наслов: „Емине Ердоган ѝ напиша писмо на Меланија Трамп за Газа: ‘Претворено во детско гробиште’“, истакнувајќи дека Ердоган сака Меланија да зборува за страдањето на децата во Појасот Газа.

Чешка

Чешкиот весник Blesk ја објави веста под наслов: „Сопругата на Ердоган ѝ напиша писмо на Меланија Трамп за децата во Газа“, наведувајќи дека Ердоган ја пофалила чувствителноста на Меланија кон украинските деца и ја повикала истиот интерес да го покаже и кон децата во Газа.

Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора

Еден од најчитаните босанскохерцеговачки портали Klix посвети голем простор на писмото на Емине Ердоган до Меланија Трамп, користејќи наслов: „Комуникација помеѓу ‘Првата дама’“.

Најчитаниот дневен весник во БиХ, Dnevni Avaz, извести дека Емине Ердоган напишала писмо за хуманитарната криза во Газа и го испратила до Меланија Трамп.

Српската новинска агенција Tanjug исто така детално извести за писмото.

Еден од најпосетуваните српски портали, Blic, ја објави веста под наслов: „Емине Ердоган ја повикува Меланија Трамп да мисли и на децата во Газа“, наведувајќи дека Ердоган побарала од Меланија, исто како што претходно пишувала до Путин, да испрати писмо и до Нетанјаху.

Црногорскиот портал CDM истакна дека Емине Ердоган побарала од Меланија Трамп да обрне внимание и на децата во Газа.

Австралија

Австралискиот портал 9news ја објави веста под наслов: „Емине Ердоган ја повика Меланија Трамп да зборува за децата во Газа“, истакнувајќи дека Ердоган сака Меланија да ја пренесе чувствителноста што ја покажа кон украинските деца и кон децата погодени од кризата во Газа, и детално го прикажал содржината на писмото.

Малезија, Сингапур и Бангладеш

Малезискиот портал Free Malaysia Today ја објави веста под наслов: „Емине Ердоган ја повика Меланија Трамп да ги поддржи децата во Газа“, наведувајќи дека Ердоган побарала од Меланија да испрати писмо до израелскиот премиер Нетанјаху за да се запре хуманитарната криза во Газа.