Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денеска го посети Киев и вети учество на САД и НАТО во одредени „безбедносни гаранции“ за Украина, што вклучува зајакнување на украинските вооружени сили.
Зборувајќи на прес-конференција во Киев заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, Руте рече дека овие безбедносни гаранции ќе послужат само како втор слој на одбрана.
„Робусните безбедносни гаранции ќе бидат од суштинско значење - и ова е она што сега го дефинираме. За да дојде време да влезете на таа билатерална средба - ја имате несомнената сила на пријателите на Украина зад вас. Да се осигурате дека Русија ќе го почитува секој договор. И никогаш, никогаш повеќе нема да се обиде да земе еден квадратен километар од Украина“, рече тој.
Примарниот фокус останува на зајакнување на украинската војска по завршувањето на тековниот конфликт со Русија, рече тој.
Шефот на НАТО рече дека планот ќе вклучува два слоја на заштита за Украина.
„Првиот слој ќе биде по мировен договор, прекин на долгорочен прекин на огнот или комбинација од двете. Првиот слој мора да биде украинските вооружени сили да бидат што е можно посилни за да ја бранат оваа горда земја и нација во иднина. А вториот слој мора да бидат безбедносните гаранции што ги обезбедуваат Европа и САД, и тоа е она на што работиме“, објасни тој.
Отфрлајќи ја можноста за повторување на претходните договори, Руте нагласи
„Јасно е дека не сакаме да го повториме Меморандумот од Будимпешта или договорот од Минск. Овие безбедносни гаранции треба да се одржат. И како што реков, како втор слој покрај градењето на украинските вооружени сили по војната, НАТО ќе биде силно вклучен таму.“
Тој ја истакна моменталната улога на НАТО во поддршката на Киев.
„Секако, ние веќе сме силно вклучени преку нашите команди во Висбаден, што ѝ помага на Украина да остане во борбата сега, но исто така и да ѝ помогне на Украина да ги развие своите вооружени сили како суверена, горда нација по мировниот договор. Значи, НАТО е гордо вклучен во сето тоа“, рече Руте.
Шефот на НАТО, исто така, ја нагласи важноста на неодамнешните разговори на високо ниво во кои учествуваа клучните европски лидери, претседателот на САД, шефот на Европската комисија и шефот на НАТО.
Руте го пофали лидерството на Трамп, велејќи дека тој го прекинал „ќорсокакот“ со Москва.