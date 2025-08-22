Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денеска го посети Киев и вети учество на САД и НАТО во одредени „безбедносни гаранции“ за Украина, што вклучува зајакнување на украинските вооружени сили.

Зборувајќи на прес-конференција во Киев заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, Руте рече дека овие безбедносни гаранции ќе послужат само како втор слој на одбрана.

„Робусните безбедносни гаранции ќе бидат од суштинско значење - и ова е она што сега го дефинираме. За да дојде време да влезете на таа билатерална средба - ја имате несомнената сила на пријателите на Украина зад вас. Да се ​​осигурате дека Русија ќе го почитува секој договор. И никогаш, никогаш повеќе нема да се обиде да земе еден квадратен километар од Украина“, рече тој.

Примарниот фокус останува на зајакнување на украинската војска по завршувањето на тековниот конфликт со Русија, рече тој.

Шефот на НАТО рече дека планот ќе вклучува два слоја на заштита за Украина.

„Првиот слој ќе биде по мировен договор, прекин на долгорочен прекин на огнот или комбинација од двете. Првиот слој мора да биде украинските вооружени сили да бидат што е можно посилни за да ја бранат оваа горда земја и нација во иднина. А вториот слој мора да бидат безбедносните гаранции што ги обезбедуваат Европа и САД, и тоа е она на што работиме“, објасни тој.