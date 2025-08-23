Првата дама на Туркије, Емине Ердоган, сопруга на претседателот Реџеп Таип Ердоган, испрати писмо до првата дама на САД Меланија Трамп, сопруга на американскиот претседател Доналд Трамп, во кое ја повикува да покаже иста чувствителност кон хуманитарната криза во Газа како што покажа во врска со војната во Украина.
Во своето писмо, кое започнува со топли поздрави и изрази на почит упатени до Меланија Трамп, Емине Ердоган нагласи дека срдечните зборови и љубезното гостопримство за време на нивната средба во Белата куќа во Вашингтон се уште се живи во нејзиното сеќавање шест години подоцна.
Изјавувајќи дека чувствува дека Меланија Трамп е длабоко свесна за итните прашања на нашето време за време на нивниот приватен вечерен разговор и прошетка во градината, Емине Ердоган нагласи дека оваа морална чувствителност повторно се одрази во неодамнешното писмо на Трамп до Путин, претседател на Руската Федерација.
„Вашата чувствителност кон децата кои останале сирачиња е иницијатива што влева надеж во срцата на луѓето“, нагласи Емине Ердоган, додавајќи дека зборовите на Меланија Трамп дале глас на заедничката совест на човештвото и дека таа длабоко го цени тој став, велејќи:
„Како што истакнавте во вашето писмо, правото на децата да растат во љубовна и безбедна средина е универзално и несомнено. Тоа право не е привилегија на одредена географија, раса, етнички идентитет, религиозна група или идеологија. Да се застане покрај угнетените кои се лишени од тоа право е пред сè исполнување на голема одговорност кон нашето човечко семејство. Вашата чувствителност, особено како Прва дама на Соединетите Американски Држави, кон уништените животи, растргнатите семејства и сирачињата поради разорната војна во Украина, е иницијатива што инспирира надеж. Вашиот повик да им се врати радосната насмевка на украинските деца „кои беа принудени да носат тивок смеа“ е длабоко значајна. Верувам дека важната чувствителност што ја покажавте за 648-те украински деца кои ги загубија своите животи во војната ќе се прошири и на Газа, каде што 62.000 невини цивили, вклучувајќи 18.000 деца, беа брутално убиени во изминатите две години.“
Истакнувајќи дека Газа е сведок на невидена суровост и го трпи најтрагичниот геноцид на нашето време, првата дама Емине Ердоган изјави:
„Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ) ја споредува површината на Газа, каде што на секои 45 минути се убива по едно дете, со „пекол“, а земјата под Газа со „детски гробишта“. Можете ли некогаш да замислите дека терминот „непознат војник“, што се користи за неидентификувани војници во војните, еден ден ќе се користи и за деца? Зборовите „непознато бебе“, напишани на покровите на илјадници деца во Газа кои немаат никој зад себе и чии имиња не можат ниту да се идентификуваат, нанесуваат непоправливи рани на нашата колективна совест. Овие деца целосно заборавиле како да се смеат, да плачат на микрофони велејќи дека сакаат да умрат и во своите невини срца го носат исцрпеноста од војната со која не можат да се справат. Во Газа, косата на малите сирачиња станува сива од неописливата болка и страв што ја трпат секој ден.“
Повик да му се упати писмо на Нетанјаху за Газа
Наведувајќи дека не само децата од Украина чиј смеа е замолчена, туку и децата од Палестина заслужуваат иста радост, иста слобода и иста достоинствена иднина, првата дама на Туркије, Емине Ердоган, рече: „Би било исклучително значајно доколку му испратите писмо на премиерот Нетанјаху во кое ќе го одразите вашиот силен повик за ставање крај на хуманитарната криза во Газа. Во овие денови, кога светот доживува колективно будење, а признавањето на Палестина станува глобална волја, верувам дека вашиот повик во име на Газа би исполнил историска одговорност кон палестинскиот народ“.
„Мораме да ги обединиме нашите гласови и напори против овој искривен поредок“
Опишувајќи го она што се случува во Палестина како нешто повеќе од геноцид – како наметнување на произволен меѓународен систем во кој секој и сè може да биде обезвреднето за интересите и удобноста на привилегираните малкумина – Емине Ердоган повика на обединет глас и сила против овој искривен поредок во кој животите на децата во некои делови од светот се сметаат за помалку вредни од други.
Првата дама Емине Ердоган нагласи дека мора да ги браниме дискредитираните правила на меѓународното право и нашите заеднички човечки вредности и да се обединиме околу заеднички принцип, велејќи:
„Само тогаш можеме да ја негуваме надежта на следната генерација, која секој ден тоне во очај пред оваа бруталност. Само тогаш можеме да зборуваме за можноста за враќање на радоста кај децата чиј смеа е замолчена и за одржлив и траен мир низ целиот свет. Како мајка, како жена и како човечко суштество, длабоко ги споделувам чувствата изразени во вашето писмо и се надевам дека ќе им ја понудите истата надеж на децата од Газа, кои исто така копнеат по мир и спокојство. Веќе е предоцна за 18.885 деца од Газа што ги загубивме: како шестгодишната Хинд Раџаб, убиена од 335 куршуми, и тригодишната Рим, која беше бакната за збогум од нејзините некогаш радосни, умирачки очи. Сепак, сè уште имаме шанса за повеќе од еден милион деца во Газа кои успеаја да преживеат. Навистина, време е.“