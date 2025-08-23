„Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ) ја споредува површината на Газа, каде што на секои 45 минути се убива по едно дете, со „пекол“, а земјата под Газа со „детски гробишта“. Можете ли некогаш да замислите дека терминот „непознат војник“, што се користи за неидентификувани војници во војните, еден ден ќе се користи и за деца? Зборовите „непознато бебе“, напишани на покровите на илјадници деца во Газа кои немаат никој зад себе и чии имиња не можат ниту да се идентификуваат, нанесуваат непоправливи рани на нашата колективна совест. Овие деца целосно заборавиле како да се смеат, да плачат на микрофони велејќи дека сакаат да умрат и во своите невини срца го носат исцрпеноста од војната со која не можат да се справат. Во Газа, косата на малите сирачиња станува сива од неописливата болка и страв што ја трпат секој ден.“

Повик да му се упати писмо на Нетанјаху за Газа

Наведувајќи дека не само децата од Украина чиј смеа е замолчена, туку и децата од Палестина заслужуваат иста радост, иста слобода и иста достоинствена иднина, првата дама на Туркије, Емине Ердоган, рече: „Би било исклучително значајно доколку му испратите писмо на премиерот Нетанјаху во кое ќе го одразите вашиот силен повик за ставање крај на хуманитарната криза во Газа. Во овие денови, кога светот доживува колективно будење, а признавањето на Палестина станува глобална волја, верувам дека вашиот повик во име на Газа би исполнил историска одговорност кон палестинскиот народ“.



„Мораме да ги обединиме нашите гласови и напори против овој искривен поредок“

Опишувајќи го она што се случува во Палестина како нешто повеќе од геноцид – како наметнување на произволен меѓународен систем во кој секој и сè може да биде обезвреднето за интересите и удобноста на привилегираните малкумина – Емине Ердоган повика на обединет глас и сила против овој искривен поредок во кој животите на децата во некои делови од светот се сметаат за помалку вредни од други.

Првата дама Емине Ердоган нагласи дека мора да ги браниме дискредитираните правила на меѓународното право и нашите заеднички човечки вредности и да се обединиме околу заеднички принцип, велејќи:

„Само тогаш можеме да ја негуваме надежта на следната генерација, која секој ден тоне во очај пред оваа бруталност. Само тогаш можеме да зборуваме за можноста за враќање на радоста кај децата чиј смеа е замолчена и за одржлив и траен мир низ целиот свет. Како мајка, како жена и како човечко суштество, длабоко ги споделувам чувствата изразени во вашето писмо и се надевам дека ќе им ја понудите истата надеж на децата од Газа, кои исто така копнеат по мир и спокојство. Веќе е предоцна за 18.885 деца од Газа што ги загубивме: како шестгодишната Хинд Раџаб, убиена од 335 куршуми, и тригодишната Рим, која беше бакната за збогум од нејзините некогаш радосни, умирачки очи. Сепак, сè уште имаме шанса за повеќе од еден милион деца во Газа кои успеаја да преживеат. Навистина, време е.“