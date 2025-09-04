Јеменската група Хути ги засили нападите со ракети и беспилотни летала врз израелски цели по израелскиот напад минатиот четврток во кој загинаа 12 високи функционери, вклучувајќи го премиерот на групата и девет министри.

Од ноември 2023 година, Хутите извршија ракетни и беспилотни напади врз израелски цели и таргетираа комерцијални бродови во Црвеното Море, Аденскиот Залив и Арапското Море во поддршка на Палестинците во Газа, каде што повеќе од 63.700 луѓе се убиени во геноцидната војна на Израел.