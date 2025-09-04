СВЕТ
1 мин читање
Израел: Испукана ракета од Јемен но, не навлезе на израелска територија
Јеменската група Хути ги засили нападите со ракети и беспилотни летала врз израелски цели по израелскиот напад минатиот четврток во кој загинаа 12 високи функционери, вклучувајќи го премиерот на групата и девет министри
Израел: Испукана ракета од Јемен но, не навлезе на израелска територија
Израел: Испукана ракета од Јемен но, не навлезе на израелска територија / Reuters
4 септември 2025

Израелската војска во четврток соопшти дека ракета испукана од Јемен паднала на отворена област надвор од границата.

Војската соопшти дека „ракета испукана од Јемен паднала на отворена област надвор од територијата на Израел“.

Според армиското соопштение поради истреланата ракета не биле активирани сирени за воздушен напад.

Препорачано

Јеменската група Хути ги засили нападите со ракети и беспилотни летала врз израелски цели по израелскиот напад минатиот четврток во кој загинаа 12 високи функционери, вклучувајќи го премиерот на групата и девет министри.

Од ноември 2023 година, Хутите извршија ракетни и беспилотни напади врз израелски цели и таргетираа комерцијални бродови во Црвеното Море, Аденскиот Залив и Арапското Море во поддршка на Палестинците во Газа, каде што повеќе од 63.700 луѓе се убиени во геноцидната војна на Израел.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us