Израелската војска во четврток соопшти дека ракета испукана од Јемен паднала на отворена област надвор од границата.
Војската соопшти дека „ракета испукана од Јемен паднала на отворена област надвор од територијата на Израел“.
Според армиското соопштение поради истреланата ракета не биле активирани сирени за воздушен напад.
Јеменската група Хути ги засили нападите со ракети и беспилотни летала врз израелски цели по израелскиот напад минатиот четврток во кој загинаа 12 високи функционери, вклучувајќи го премиерот на групата и девет министри.
Од ноември 2023 година, Хутите извршија ракетни и беспилотни напади врз израелски цели и таргетираа комерцијални бродови во Црвеното Море, Аденскиот Залив и Арапското Море во поддршка на Палестинците во Газа, каде што повеќе од 63.700 луѓе се убиени во геноцидната војна на Израел.