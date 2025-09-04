Операциите за пребарување и спасување се во тек во источен Авганистан откако силниот земјотрес доцна во неделата уби најмалку 2.205 луѓе, а илјадници други беа повредени, изјави портпарол на владата на Талибанците.
Портпаролот на Талибанците, Хамдулах Фитрат, кој ги обезбеди ажурираните бројки за жртвите, рече дека спасувачките и пребарувачките напори продолжуваат. „Поставени се шатори за луѓето, а испораката на прва помош и итни залихи е во тек.“
Рахимулах Хамзала, портпарол на локалните безбедносни сили во провинцијата Кунар, во четврток му рече на службеникот дека вкупниот број на мртви и повредени се искачил над 5.000.
„Со оглед на тоа што многу луѓе се уште се заробени под урнатините, бројот на жртви може да се зголеми уште повеќе, бидејќи операциите за пребарување на преживеани продолжуваат“, предупреди тој.
Повици за меѓународна поддршка
Властите во Кабул изјавија дека чекаат бројки за жртвите од провинциите Нангархар, Лагман и Панџшир, кои исто така беа погодени од земјотресот. Најмалку 12 смртни случаи веќе се потврдени во Нангархар.
Хуманитарните агенции велат дека обемот на уништувањето е огромен и побараа итна меѓународна поддршка за да се спречи продлабочување на кризата.
Туркије испрати 25 тони помош, вклучувајќи материјали за засолниште, хигиенски комплети и храна, додека Пакистан, Иран, Кина, Индија и неколку западни земји ветија помош.
Геолошкиот завод на САД објави дека земјотресот се случил во 23:47 часот по локално време на околу 27 километри источно-североисточно од Џалалабад на мала длабочина од 8 километри. Повеќето жители спиеле кога се случил земјотресот.
Ова е трет голем земјотрес што го погодил Авганистан откако Талибанците ја вратија власта во 2021 година, зголемувајќи ги хуманитарните предизвици во земјата.