Операциите за пребарување и спасување се во тек во источен Авганистан откако силниот земјотрес доцна во неделата уби најмалку 2.205 луѓе, а илјадници други беа повредени, изјави портпарол на владата на Талибанците.

Портпаролот на Талибанците, Хамдулах Фитрат, кој ги обезбеди ажурираните бројки за жртвите, рече дека спасувачките и пребарувачките напори продолжуваат. „Поставени се шатори за луѓето, а испораката на прва помош и итни залихи е во тек.“

Рахимулах Хамзала, портпарол на локалните безбедносни сили во провинцијата Кунар, во четврток му рече на службеникот дека вкупниот број на мртви и повредени се искачил над 5.000.

„Со оглед на тоа што многу луѓе се уште се заробени под урнатините, бројот на жртви може да се зголеми уште повеќе, бидејќи операциите за пребарување на преживеани продолжуваат“, предупреди тој.

Повици за меѓународна поддршка