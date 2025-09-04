Бројот на повредени во несреќата вчера во Лисабон, кога жичницата Глорија излета од шините, се искачи на 17, додека 21 лице е повредено, од кои седум се со тешки повреди, соопшти денес португалската Цивилна заштита.

Полицијата претходно објави дека 15 лица се повредени, но уште две починале во текот на ноќта.

Директорката на португалската Цивилна заштита, Маргарида Кастро Мартинс, изјави дека меѓу жртвите има четворица Португалци, двајца Германци, двајца Шпанци, еден Јужнокореец, еден жител на Зеленортските острови, еден Канаѓанец, еден Италијанец, еден Французин, еден Швајцарец и еден Мароканец.

„Националноста на четворицата повредени сè уште не е утврдена“, додаде Кастро Мартинс.

Жичницата превезувала повеќе од 40 лица кога излетала од шините и удрила во зграда.