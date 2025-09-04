Бројот на повредени во несреќата вчера во Лисабон, кога жичницата Глорија излета од шините, се искачи на 17, додека 21 лице е повредено, од кои седум се со тешки повреди, соопшти денес португалската Цивилна заштита.
Полицијата претходно објави дека 15 лица се повредени, но уште две починале во текот на ноќта.
Директорката на португалската Цивилна заштита, Маргарида Кастро Мартинс, изјави дека меѓу жртвите има четворица Португалци, двајца Германци, двајца Шпанци, еден Јужнокореец, еден жител на Зеленортските острови, еден Канаѓанец, еден Италијанец, еден Французин, еден Швајцарец и еден Мароканец.
„Националноста на четворицата повредени сè уште не е утврдена“, додаде Кастро Мартинс.
Жичницата превезувала повеќе од 40 лица кога излетала од шините и удрила во зграда.
Фотографија од местото на настанот ја покажува кабината на жичницата слична на трамвај практично уништена.
Властите веруваат дека несреќата е предизвикана од лабав кабел или дефект на сопирачките.
Португалската влада прогласи ден на национална жалост и три дена жалост во Лисабон.
Бригадата на судската полиција е повикана да ја испита причината за несреќата на жичницата Глорија, која може да прими до 42 патници и е обележје на Лисабон кое е многу популарно кај туристите.
Жичницата е отворена пред повеќе од еден век, во 1885 година.