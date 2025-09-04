СВЕТ
Нарушен пристапот до услугите на Гугл во повеќе земји
Услугите на Гугл биле недостапни денес за милиони луѓе во неколку земји, првенствено во Југоисточна Европа
4 септември 2025

Според „DownDetector“, бранот пријави од корисници кои се борат да пристапат до услугите на Гугл, како што се Јутјуб, Џимејл, Хром, Мапс, Гугл транслејт и други, започнал во 10:00 часот по локално време.

„Имаше бран пријави почнувајќи од 7:10 часот по Гринич. За време на прекинот, добивме пријави од Туркије, Северна Македонија, Бугарија, Грција, Грузија, Хрватска, Србија, Романија, Ерменија, Азербејџан и 16 други земји“, објави веб-страницата за следење дигитални прекини „Outage.Report“.

Некои корисници пријавиле дека шведската услуга за аудиостриминг Спотифај, исто така, е погодена од прекинот.

