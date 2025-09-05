5 септември 2025
Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани, основач на луксузниот бренд што го носи неговото име, почина на 91-годишна возраст, објави модната куќа денес, известува Анадолу.
Армани почина „мирно опкружен со своите најблиски“, се вели во соопштението, додавајќи дека останал активен во својата работа до последните денови.
Тој го основал брендот Џорџо Армани во 1975 година, проширувајќи го од мода до начин на живот и дизајн.
Неговото семејство и вработените ќе продолжат да ја водат компанијата „притоа почитувајќи ги и одржувајќи ги неговите вредности“, се додава во соопштениет