СВЕТ
1 мин читање
Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст
Армани почина „мирно опкружен со своите најблиски“, се вели во соопштението, додавајќи дека останал активен во својата работа до последните денови
Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст / Reuters
5 септември 2025

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани, основач на луксузниот бренд што го носи неговото име, почина на 91-годишна возраст, објави модната куќа денес, известува Анадолу.

Армани почина „мирно опкружен со своите најблиски“, се вели во соопштението, додавајќи дека останал активен во својата работа до последните денови.

Тој го основал брендот Џорџо Армани во 1975 година, проширувајќи го од мода до начин на живот и дизајн.

Неговото семејство и вработените ќе продолжат да ја водат компанијата „притоа почитувајќи ги и одржувајќи ги неговите вредности“, се додава во соопштениет

