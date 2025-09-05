Финска и Кина се приклучија кон Декларацијата од Њујорк за мирно решавање на прашањето за Палестина и спроведување на решението за две држави, објавија официјални лица во петокот.

„Денес одлучив Финска да се приклучи кон Декларацијата од Њујорк за мирно решавање на прашањето за Палестина и спроведување на решението за две држави, подготвено од Франција и Саудиска Арабија“, изјави финската министерка за надворешни работи Елина Валтонен на американската компанија за социјални медиуми X.

„Процесот предводен од Франција и Саудиска Арабија е најзначајниот меѓународен напор во последниве години за создавање услови за решение за две држави. Тој е во согласност со Извештајот на финската влада за финската надворешна и безбедносна политика, кој Парламентот едногласно го усвои“, рече Валтонен.

Таа истакна дека значителен број земји-партнери на Финска веќе се приклучиле или се подготвуваат да се приклучат на Декларацијата, која има за цел да се стави крај на војната во Газа и да се отвори патот за траен мир.

„Израел мора да се повлече од Газа. Реконструкцијата на Газа ќе биде започната во согласност со планот за реконструкција на арапските држави“, рече таа.

Според Валтонен, главните цели на Декларацијата вклучуваат отстранување на Хамас од палестинската управа, разоружување на групата, гарантирање на безбедноста и на Израелците и на Палестинците, прекинување на непријателствата и нормализирање на односите низ целиот регион.

Текстот, исто така, ги опишува реформите за Палестинската самоуправа и патот кон палестинско самоопределување и демократија, а воедно повикува на започнување директни преговори меѓу Израел и Палестинците.