Како се трансформираше економијата на Туркије во последните 22 години
„Непрекинатиот раст на Туркије продолжува“ во услови на глобална криза, додека целта за извоз од 390 милијарди долари треба да се достигне до крајот на 2025 година, велат од Министерството за трговија
Како се трансформираше економијата на Туркије во последните 22 години
Националниот доход по глава на жител на Турција се зголемил од 3.608 долари во 2002 година на 15.971 долари на крајот од првиот квартал од 2025 година / AA
16 август 2025

Економијата на Туркије целосно се трансформираше во 22-те години откако Реџеп Таип Ердоган беше избран - прво за премиер, подоцна за претседател - бидејќи нејзиниот бруто домашен производ (БДП) растеше со годишна реална стапка од 5,3 проценти, достигнувајќи рекорден максимум од 1,37 билиони долари во вториот квартал од 2025 година.

БДП на Туркије беше 238 милијарди долари во 2002 година - една година пред Ердоган да ја преземе функцијата - и за прв пат се искачи над пресвртницата од 1 билион долари во 2024 година, според соопштението на Министерството за трговија.

Се очекува целта на Ердоган за извоз од 390 милијарди долари да се достигне до крајот на оваа година, додека националниот доход на земјата треба да се зголеми на 1,4 билиони долари.

„Туркије... стана една од најбрзорастечките економии во ОЕЦД во текот на изминатата деценија“, се вели во соопштението. „

Меѓународниот монетарен фонд ја зголеми својата прогноза за раст на 3 проценти во својот јулски извештај за Туркије, додека нашиот непрекинат раст во текот на 19 последователни квартали продолжува во услови на глобална криза.“

Министерството соопшти дека националниот доход по глава на жител на Туркије се зголемил од 3.608 долари во 2002 година на 15.971 долари на крајот од првиот квартал од 2025 година.

Во меѓувреме, годишниот дефицит на тековната сметка на Туркије се намалил од 55,1 милијарди долари во мај 2023 година на 10 милијарди долари на крајот од 2024 година, бидејќи извозот на стоки и услуги на земјата достигна вкупно 377 милијарди долари - највисока бројка од основањето на републиката во 1923 година.

Овој јануари-јули, турскиот извоз достигна 156,4 милијарди долари, од кои 67,8 милијарди долари беа извезени во ЕУ - зголемување од 8,5 проценти. Германија, Велика Британија, САД, Италија и Ирак беа најголемите приматели на турскиот извоз во првите шест месеци од годината.

Во исто време, трговскиот суфицит на Турција достигна 62 милијарди долари во секторот на услуги минатата година, станувајќи земја со петти највисок суфицит на услуги во светот.

„Одржани се околу 115 контакти на високо ниво и 37 глобални состаноци, додека продолжуваат новите иницијативи во трговската соработка и инвестициите со Организацијата на туркиските држави, ЕУ, Африканската унија, Организацијата за исламска соработка, ОЕЦД и балканските земји“, се вели во соопштението.

Туркије, исто така, ја спроведе својата рамка од Стратегијата за далечни земји за да го зголеми извозот во далечните земји на 50 милијарди долари до 2028 година, додека се очекува иницијативата за зголемување на извозот во земјите од Организацијата за исламска соработка да го зголеми уделот на извозот во земјите-членки на ОИС во вкупниот извоз на Туркије на 30 проценти.

Извор: ТРТ Ворлд


