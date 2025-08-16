Економијата на Туркије целосно се трансформираше во 22-те години откако Реџеп Таип Ердоган беше избран - прво за премиер, подоцна за претседател - бидејќи нејзиниот бруто домашен производ (БДП) растеше со годишна реална стапка од 5,3 проценти, достигнувајќи рекорден максимум од 1,37 билиони долари во вториот квартал од 2025 година.

БДП на Туркије беше 238 милијарди долари во 2002 година - една година пред Ердоган да ја преземе функцијата - и за прв пат се искачи над пресвртницата од 1 билион долари во 2024 година, според соопштението на Министерството за трговија.

Се очекува целта на Ердоган за извоз од 390 милијарди долари да се достигне до крајот на оваа година, додека националниот доход на земјата треба да се зголеми на 1,4 билиони долари.

„Туркије... стана една од најбрзорастечките економии во ОЕЦД во текот на изминатата деценија“, се вели во соопштението. „

Меѓународниот монетарен фонд ја зголеми својата прогноза за раст на 3 проценти во својот јулски извештај за Туркије, додека нашиот непрекинат раст во текот на 19 последователни квартали продолжува во услови на глобална криза.“

Министерството соопшти дека националниот доход по глава на жител на Туркије се зголемил од 3.608 долари во 2002 година на 15.971 долари на крајот од првиот квартал од 2025 година.

Во меѓувреме, годишниот дефицит на тековната сметка на Туркије се намалил од 55,1 милијарди долари во мај 2023 година на 10 милијарди долари на крајот од 2024 година, бидејќи извозот на стоки и услуги на земјата достигна вкупно 377 милијарди долари - највисока бројка од основањето на републиката во 1923 година.