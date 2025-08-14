ТУРКИЈЕ
3 мин читање
Турското МО: Туркије го поддржува политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија
Со знаењето, искуството и експертизата на нашите вооружени сили, ќе продолжиме да ја поддржуваме борбата на Сирија против тероризмот и да го зајакнуваме нејзиниот одбранбен и безбедносен капацитет, велат од Министерство за одбрана
Турското МО: Туркије го поддржува политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија
Повиците на сириската Влада за „една држава, една армија“ се од суштинско значење за долгоочекуваниот мир и стабилност во регионот, велат од МО / AA
14 август 2025

Туркије продолжува да ги поддржува политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија, а потпишувањето на Меморандумот за разбирање за заедничка обука и консултации претставува чекор понатаму во оваа посветеност, соопшти денеска турското Министерство за одбрана.

Одговарајќи на новинарски прашања по неделниот брифинг за состојбата во Сирија, извори од Министерството рекоа: „Од потпишувањето на договорот помеѓу сириската Влада и терористичката организација СДФ на 10 март 2025 година, СДФ не исполни ниту еден од условите и продолжи со активности што го поткопуваат политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија.“

„Неодамна, сепаратистичката реторика искажана на конференцијата организирана од СДФ во Хасака на 8 август е неконзистентна со меморандумот што го потпишаа со сириската Влада“, се додава.

СДФ не го почитува договореното

Изворите велат дека иако сириската Влада демонстрира инклузивен и обединувачки пристап насочен кон ставање крај на сите етнички, религиозни и секташки поделби во земјата, провокативните и раздорни дејствија на терористичката организација СДФ го попречуваат процесот.

„Повиците на сириската Влада за 'една држава, една армија' се од суштинско значење за воспоставување на долгоочекуваниот мир и стабилност во регионот. Нашето очекување е целосно почитување на потпишаниот меморандум и негово брзо спроведување на терен, отворајќи го патот за стабилна, мирна, безбедна и без терор Сирија“, велат изворите.

„Од самиот почеток, ние ги поддржуваме политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија и ќе продолжиме да го правиме тоа. Во овој контекст, со меморандумот за разбирање за заедничка обука и консултации потпишан вчера, ја однесовме оваа обврска чекор понатаму“, додадоа изворите.

Во одговор на прашањата за содржината на меморандумот потпишан од турскиот министер за одбрана Јашар Ѓулер и неговиот сириски колега Мурхеф Абу Касра, изворите истакнаа дека решеноста да се поддржи борбата на Сирија против тероризмот и да се зајакнат нејзините одбранбени и безбедносни капацитети останува непроменета.

Препорачано

Координација и планирање на воена обука и соработка

„Ова потпишување претставува уште еден значаен чекор во соработката. Меморандумот има за цел координација и планирање на воена обука и соработка, обезбедување консултантски услуги, размена на знаење и искуство; обезбедување на воена опрема, вооружени системи, логистички материјали и сродни услуги за задоволување на одбранбените потреби; како и техничка поддршка и обука за нивна употреба“, наведоа изворите.

„Со знаењето, искуството и експертизата на нашите вооружени сили, ќе продолжиме да ја поддржуваме борбата на Сирија против тероризмот и да го зајакнуваме нејзиниот одбранбен и безбедносен капацитет“, додадоа.

На 10 март, сириското претседателство објави потпишување договор за интеграција на СДФ во државните институции, потврдувајќи го територијалното единство на земјата и отфрлајќи ги сите обиди за поделба.

СДФ е доминирана од ЈПГ, сирискиот огранок на терористичката организација ПКК.

Сириската Влада ги интензивира безбедносните напори откако минатата година беше соборен Башар ал-Асад по 24 години на власт.

Асад, лидерот на Сирија речиси 25 години, избега во Русија во декември, со што заврши режимот на партијата Баас, која беше на власт од 1963 година. Нова преодна администрација предводена од претседателот Ахмад ал-Шара беше формирана во јануари.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us