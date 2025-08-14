Туркије продолжува да ги поддржува политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија, а потпишувањето на Меморандумот за разбирање за заедничка обука и консултации претставува чекор понатаму во оваа посветеност, соопшти денеска турското Министерство за одбрана.

Одговарајќи на новинарски прашања по неделниот брифинг за состојбата во Сирија, извори од Министерството рекоа: „Од потпишувањето на договорот помеѓу сириската Влада и терористичката организација СДФ на 10 март 2025 година, СДФ не исполни ниту еден од условите и продолжи со активности што го поткопуваат политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија.“

„Неодамна, сепаратистичката реторика искажана на конференцијата организирана од СДФ во Хасака на 8 август е неконзистентна со меморандумот што го потпишаа со сириската Влада“, се додава.

СДФ не го почитува договореното

Изворите велат дека иако сириската Влада демонстрира инклузивен и обединувачки пристап насочен кон ставање крај на сите етнички, религиозни и секташки поделби во земјата, провокативните и раздорни дејствија на терористичката организација СДФ го попречуваат процесот.

„Повиците на сириската Влада за 'една држава, една армија' се од суштинско значење за воспоставување на долгоочекуваниот мир и стабилност во регионот. Нашето очекување е целосно почитување на потпишаниот меморандум и негово брзо спроведување на терен, отворајќи го патот за стабилна, мирна, безбедна и без терор Сирија“, велат изворите.

„Од самиот почеток, ние ги поддржуваме политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија и ќе продолжиме да го правиме тоа. Во овој контекст, со меморандумот за разбирање за заедничка обука и консултации потпишан вчера, ја однесовме оваа обврска чекор понатаму“, додадоа изворите.

Во одговор на прашањата за содржината на меморандумот потпишан од турскиот министер за одбрана Јашар Ѓулер и неговиот сириски колега Мурхеф Абу Касра, изворите истакнаа дека решеноста да се поддржи борбата на Сирија против тероризмот и да се зајакнат нејзините одбранбени и безбедносни капацитети останува непроменета.