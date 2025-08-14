Туркије продолжува да ги поддржува политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија, а потпишувањето на Меморандумот за разбирање за заедничка обука и консултации претставува чекор понатаму во оваа посветеност, соопшти денеска турското Министерство за одбрана.
Одговарајќи на новинарски прашања по неделниот брифинг за состојбата во Сирија, извори од Министерството рекоа: „Од потпишувањето на договорот помеѓу сириската Влада и терористичката организација СДФ на 10 март 2025 година, СДФ не исполни ниту еден од условите и продолжи со активности што го поткопуваат политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија.“
„Неодамна, сепаратистичката реторика искажана на конференцијата организирана од СДФ во Хасака на 8 август е неконзистентна со меморандумот што го потпишаа со сириската Влада“, се додава.
СДФ не го почитува договореното
Изворите велат дека иако сириската Влада демонстрира инклузивен и обединувачки пристап насочен кон ставање крај на сите етнички, религиозни и секташки поделби во земјата, провокативните и раздорни дејствија на терористичката организација СДФ го попречуваат процесот.
„Повиците на сириската Влада за 'една држава, една армија' се од суштинско значење за воспоставување на долгоочекуваниот мир и стабилност во регионот. Нашето очекување е целосно почитување на потпишаниот меморандум и негово брзо спроведување на терен, отворајќи го патот за стабилна, мирна, безбедна и без терор Сирија“, велат изворите.
„Од самиот почеток, ние ги поддржуваме политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија и ќе продолжиме да го правиме тоа. Во овој контекст, со меморандумот за разбирање за заедничка обука и консултации потпишан вчера, ја однесовме оваа обврска чекор понатаму“, додадоа изворите.
Во одговор на прашањата за содржината на меморандумот потпишан од турскиот министер за одбрана Јашар Ѓулер и неговиот сириски колега Мурхеф Абу Касра, изворите истакнаа дека решеноста да се поддржи борбата на Сирија против тероризмот и да се зајакнат нејзините одбранбени и безбедносни капацитети останува непроменета.
Координација и планирање на воена обука и соработка
„Ова потпишување претставува уште еден значаен чекор во соработката. Меморандумот има за цел координација и планирање на воена обука и соработка, обезбедување консултантски услуги, размена на знаење и искуство; обезбедување на воена опрема, вооружени системи, логистички материјали и сродни услуги за задоволување на одбранбените потреби; како и техничка поддршка и обука за нивна употреба“, наведоа изворите.
„Со знаењето, искуството и експертизата на нашите вооружени сили, ќе продолжиме да ја поддржуваме борбата на Сирија против тероризмот и да го зајакнуваме нејзиниот одбранбен и безбедносен капацитет“, додадоа.
На 10 март, сириското претседателство објави потпишување договор за интеграција на СДФ во државните институции, потврдувајќи го територијалното единство на земјата и отфрлајќи ги сите обиди за поделба.
СДФ е доминирана од ЈПГ, сирискиот огранок на терористичката организација ПКК.
Сириската Влада ги интензивира безбедносните напори откако минатата година беше соборен Башар ал-Асад по 24 години на власт.
Асад, лидерот на Сирија речиси 25 години, избега во Русија во декември, со што заврши режимот на партијата Баас, која беше на власт од 1963 година. Нова преодна администрација предводена од претседателот Ахмад ал-Шара беше формирана во јануари.