ТУРКИЈЕ
1 мин читање
Жител на турски Кајсери го издржува семејството со вековна традиција на рачно собирање сол од езеро
Езерото Палас Тузла, лоцирано во рамнината Палас, е прогласено за „строго заштитена чувствителна зона“ со указ од 2020 година, при што солта се извлекува исклучиво на традиционален начин
Жител на турски Кајсери го издржува семејството со вековна традиција на рачно собирање сол од езеро
За да не пропадне во езерската кал, Ѓоккурт носи широки дрвени штици наречени „хелик“ / AA
17 август 2025

Илхан Ѓоккурт, 63-годишен жител на населбата Палас во Кајсери, Турција, ја продолжува вековната традиција со собирање сол од езерото Палас Тузла.

Ѓоккурт го издржува своето семејство со собирање сол од езерото Палас Тузла, користејќи техники стари со векови кои се пренесуваат низ генерации.

Езерото Палас Тузла, лоцирано во рамнината Палас, е прогласено за „строго заштитена чувствителна зона“ со указ од 2020 година, при што солта се извлекува исклучиво на традиционален начин.

Со почетокот на сезоната за берба, Ѓоккурт излегува уште во зори заедно со својот коњ Хури.

Препорачано

За да не пропадне во езерската кал, носи широки дрвени штици наречени „хелик“. Солта ја собира рачно, ја става во пластични канти и ја превезува до брегот. По завршувањето, солта ја пакува во ќеси и ја товари на коњската кола пред да се врати дома.

Собраната сол ја продава на локалното население, со што Ѓоккурт не само што ја одржува старата традиција, туку и го обезбедува егзистенцијалниот приход на своето семејство.

Извор: АА


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us