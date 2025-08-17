Илхан Ѓоккурт, 63-годишен жител на населбата Палас во Кајсери, Турција, ја продолжува вековната традиција со собирање сол од езерото Палас Тузла.

Ѓоккурт го издржува своето семејство со собирање сол од езерото Палас Тузла, користејќи техники стари со векови кои се пренесуваат низ генерации.

Езерото Палас Тузла, лоцирано во рамнината Палас, е прогласено за „строго заштитена чувствителна зона“ со указ од 2020 година, при што солта се извлекува исклучиво на традиционален начин.

Со почетокот на сезоната за берба, Ѓоккурт излегува уште во зори заедно со својот коњ Хури.