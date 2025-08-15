Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го повика светот да дејствува за да ја запре војната во Газа, предупредувајќи дека територијата се приближува кон „тотален хуманитарен колапс“ поради израелските напади, во коментар што го напиша за Ал Џезира.
Шефот на комуникациите на Туркије, Бурханетин Дуран, ја објави статијата на турската платформа за социјални медиуми Некст Сосиал (Next Sosyal).
Во статијата, насловена како „Свеста на човештвото е ставена на тест во Газа“ и објавена во четврток на англиски и арапски јазик, Ердоган го обвини Израел дека спроведува „систематска политика на уништување“ против Палестинците.
„Гладот, жедта и заканата од епидемиски болести ја туркаат Газа кон целосен хуманитарен колапс“, напиша Ердоган. „До денес, повеќе од 61.000 Палестинци - повеќето од нив жени и деца - се убиени во израелски напади“.
Тој рече дека Анкара во Обединетите нации и Организацијата за исламска соработка продолжува да инсистира на прекин на огнот, додека посредува меѓу палестинските групи.
Двојните стандарди на Западот
„Двојните стандарди на Западот - брзањето да дејствува во други кризи, додека усвојува амбивалентен пристап кон Газа - го поткопуваат кредибилитетот на меѓународниот поредок, наводно заснован на принципи и правила“, напиша Ердоган.
Тој рече дека брзата глобална мобилизација околу Украина не била усогласена за Газа, дозволувајќи му на Израел да дејствува „без најмала санкција“.
Ердоган ги истакна тековните хуманитарни и дипломатски напори на Туркије, вклучувајќи испорака на помош, медицински евакуации и посредување меѓу палестинските групи, честопати во координација со Катар.
Тој ја повтори својата изјава на самитот на НАТО минатиот месец дека „Газа нема време за губење“ и повторно ги нарече постапките на Израел „геноцид“.
Претседателот предупреди дека конфликтот ризикува дестабилизација на поширокиот регион, зголемување на тензиите меѓу Израел и Иран и поттикнување на раселување, радикализација и закани за енергетската безбедност. Тој повика на итен прекин на огнот, отворање хуманитарни коридори и меѓународни механизми за заштита на цивилите.
Војната е насочена кон оние кои ја бараат вистината
Ердоган рече дека обновата на Газа мора да обезбеди права на образование, здравствена заштита, инфраструктура и политичко претставување и нагласи дека трајниот мир зависи од признавањето на независна и суверена палестинска држава.
„Историјата сведочи за оние кои презедоа акција и за оние кои ѝ завртија грб на суровоста во Газа“, рече Ердоган. „Иднината на човештвото ќе биде обликувана од храброста на чекорите што ги преземаме денес“.
Претседателот рече дека настаните во Газа, исто така, покажуваат дека „војната е насочена кон оние кои ја бараат вистината“, истакнувајќи дека бројни новинари се убиени додека известувале од зоната на конфликтот.
„Загубите што ги претрпе Ал Џезира, особено, се меѓу најбруталните напади врз слободата на печатот и правото на информации“, рече тој, додавајќи дека смртта на овие „храбри поединци е „длабока загуба за сите нас и дека нивното сеќавање ќе остане симбол на потрагата по правда“.