Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го повика светот да дејствува за да ја запре војната во Газа, предупредувајќи дека територијата се приближува кон „тотален хуманитарен колапс“ поради израелските напади, во коментар што го напиша за Ал Џезира.

Шефот на комуникациите на Туркије, Бурханетин Дуран, ја објави статијата на турската платформа за социјални медиуми Некст Сосиал (Next Sosyal).

Во статијата, насловена како „Свеста на човештвото е ставена на тест во Газа“ и објавена во четврток на англиски и арапски јазик, Ердоган го обвини Израел дека спроведува „систематска политика на уништување“ против Палестинците.

„Гладот, жедта и заканата од епидемиски болести ја туркаат Газа кон целосен хуманитарен колапс“, напиша Ердоган. „До денес, повеќе од 61.000 Палестинци - повеќето од нив жени и деца - се убиени во израелски напади“.

Тој рече дека Анкара во Обединетите нации и Организацијата за исламска соработка продолжува да инсистира на прекин на огнот, додека посредува меѓу палестинските групи.

Двојните стандарди на Западот

„Двојните стандарди на Западот - брзањето да дејствува во други кризи, додека усвојува амбивалентен пристап кон Газа - го поткопуваат кредибилитетот на меѓународниот поредок, наводно заснован на принципи и правила“, напиша Ердоган.

Тој рече дека брзата глобална мобилизација околу Украина не била усогласена за Газа, дозволувајќи му на Израел да дејствува „без најмала санкција“.