Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во среда ги предупреди ЈПГ веднаш да престанат да претставуваат закана за Туркије и регионот, јавува Анадолу.
„Мојот повик до ЈПГ е веднаш да се отстранат како закана за Туркије и регионот, заедно со терористите што ги собраа од целиот свет“, рече Фидан на заедничката прес-конференција со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан ал-Шаибани во Анкара.
Нагласувајќи дека Анкара нема да толерира продолжување на нивните активности, тој додаде: „Во овој момент почнуваме да го забележуваме развојот на настаните што повеќе не можеме да го толерираме. Гледаме дека членовите на таа организација не ја напуштиле Сирија, тие не треба да мислат дека ние не го забележуваме тоа.“
„Во средина каде што безбедносните барања на Туркије во Сирија не се исполнети, немаме можност да бидеме мирни таму“, предупреди Фидан.
Тој, исто така, ја критикуваше улогата на Израел во неодамнешните судири во сириската покраина Сувејда.
„Еден од главните актери зад оваа темна слика (за инцидентот во Сувејда) се покажа дека е Израел“, рече Фидан.
Тој, исто така, ја презентираше пошироката визија на Туркије за Сирија, нагласувајќи: „Новата Сирија треба да биде земја каде што сите народи, религии и култури се зачувани и каде што можат да живеат заедно. Како Туркије, нашите препораки одат во таа насока.“
Сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шаибани предупреди дека повторените израелски закани продолжуваат да го напаѓаат суверенитетот на Сирија и да ја загрозуваат безбедноста на нејзините граѓани.
Тој истакна дека Сирија се соочува со континуирани странски интервенции, од кои некои се директни и имаат за цел да ја ослабат сириската држава и да создадат кревки поделби.
„Заедницата Друзи останува составен дел од сириското општество. Ги отфрламе израелските тврдења што сугерираат поинаку. Нема намера да се исклучат Друзите на кој било начин“, рече тој, додавајќи дека „настаните во Сувејда беа поттикнати од Израел со цел да се предизвикаат секташки поделби во регионот“.
„Со Туркије споделуваме многу заеднички интереси и закани и предупредуваме да не се поддржува хаосот во Сирија“, рече сирискиот министер, нагласувајќи дека со Фидан разговарал за важноста на координацијата во безбедносните и воените прашања со цел заштита на границите и борба против тероризмот.
Тој, исто така, го критикуваше одржувањето на таканаречената „Конференција Хасака“ од страна на групи од североисточна Сирија, нарекувајќи ја прекршување на договорот потпишан на 10 март со терористичката организација ЈПГ.
На 10 март, сириското претседателство објави дека е потпишан договор за интеграција на Сириските демократски сили (СДФ) во државните институции, со што се потврдува територијалното единство на земјата и се отфрла секој обид за поделба. СДФ е предводена од терористичката група ЈПГ, сирискиот огранок на терористичката ПКК.
По падот на режимот на Асад во декември минатата година, Израел постојано напаѓаше воени објекти, возила и складишта за муниција во Сирија. Тој неодамна интервенираше во Сувејда под изговор за „заштита на малцинството Друзи“ кои беа во конфликт со бедуинските племиња, а исто така започна и напад врз Дамаск.
Примирје е на сила во Сувејда од 19 јули, по една недела вооружени судири меѓу групи на Друзи и бедуински племиња и напади на израелската војска.
Преодната сириска администрација, формирана по соборувањето на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година, работи на враќање на стабилноста по речиси 25 години авторитарно владеење.