Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во среда ги предупреди ЈПГ веднаш да престанат да претставуваат закана за Туркије и регионот, јавува Анадолу.

„Мојот повик до ЈПГ е веднаш да се отстранат како закана за Туркије и регионот, заедно со терористите што ги собраа од целиот свет“, рече Фидан на заедничката прес-конференција со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан ал-Шаибани во Анкара.

Нагласувајќи дека Анкара нема да толерира продолжување на нивните активности, тој додаде: „Во овој момент почнуваме да го забележуваме развојот на настаните што повеќе не можеме да го толерираме. Гледаме дека членовите на таа организација не ја напуштиле Сирија, тие не треба да мислат дека ние не го забележуваме тоа.“

„Во средина каде што безбедносните барања на Туркије во Сирија не се исполнети, немаме можност да бидеме мирни таму“, предупреди Фидан.

Тој, исто така, ја критикуваше улогата на Израел во неодамнешните судири во сириската покраина Сувејда.

„Еден од главните актери зад оваа темна слика (за инцидентот во Сувејда) се покажа дека е Израел“, рече Фидан.

Тој, исто така, ја презентираше пошироката визија на Туркије за Сирија, нагласувајќи: „Новата Сирија треба да биде земја каде што сите народи, религии и култури се зачувани и каде што можат да живеат заедно. Како Туркије, нашите препораки одат во таа насока.“

Сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шаибани предупреди дека повторените израелски закани продолжуваат да го напаѓаат суверенитетот на Сирија и да ја загрозуваат безбедноста на нејзините граѓани.